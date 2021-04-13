Участница «голой» фотосессии в Дубае рассказала о местной тюрьме

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Ольга Чародий
11 участниц скандальной "голой" фотосессии в Дубае 13 апреля
вернулись в Украину. Одна из девушек остается в ОАЭ, поскольку заразилась
коронавирусом. Модели жалуются, что в ОАЭ их восемь дней держали в местной
тюрьме в ужасных условиях и не давали послать весточку родным. Об этом одна из
задержанных рассказала ТСН.
Фотосессия в Дубае (фото из открытых источников)
Самым неприятным для модели стал тот факт, что у них отобрали
телефоны и не разрешали позвонить родителям и успокоить их. Сделать телефонный
звонок консулу задержанным также не позволили.
По словам украинки, в первые дни заключения к ним было
отношение как к убийцам.
Кроме плохой еды, задержанные страдали без средств гигиены. К
счастью, выручили другие узницы.
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