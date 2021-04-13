Участница «голой» фотосессии в Дубае рассказала о местной тюрьме

11 участниц скандальной "голой" фотосессии в Дубае 13 апреля вернулись в Украину. Одна из девушек остается в ОАЭ, поскольку заразилась коронавирусом. Модели жалуются, что в ОАЭ их восемь дней держали в местной тюрьме в ужасных условиях и не давали послать весточку родным. Об этом одна из задержанных рассказала ТСН.

Фотосессия в Дубае (фото из открытых источников)

Самым неприятным для модели стал тот факт, что у них отобрали телефоны и не разрешали позвонить родителям и успокоить их. Сделать телефонный звонок консулу задержанным также не позволили.

По словам украинки, в первые дни заключения к ним было отношение как к убийцам.

"У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату где один матрас, и нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой…, и это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в 4 утра. Потом посадили в камеру, куда сажают бунтующих… Свет горит всегда, ужасный стук вентиляторов", — вспоминает девушка .

Кроме плохой еды, задержанные страдали без средств гигиены. К счастью, выручили другие узницы.

"Даже туалетной бумаги не было", — говорит украинка.

Напомним, о дна из девушек, которую задержали в Дубае из-за скандальной фотосессии, вышла на связь с родителями и рассказала, в каких условиях содержат ее и других участниц. Об этом сообщили адвокаты юридической фирмы "Миллер", представляющие интересы модели. По словам девушки, всех участников съемки с момента ареста держат в плохих условиях, в закрытом помещении, где даже нет окон. Адвокатам стало известно, что одиннадцать натурщиц должны депортировать из ОАЭ.

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