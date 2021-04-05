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В стиле ню: в ОАЭ задержали 11 украинок за съемки обнаженки (ФОТО, ВИДЕО)

Всего в съемке участвовало около 40 человек, всех их арестовала полиция Дубая

сегодня, 19:17
Автор:

Вечканова Елена

Пока президент Владимир Зеленский проводит официальные встречи с представителями правительства Катара, в соседних Арабских Эмиратах Украина "отличилась" не лучшим образом. В Дубае, столице ОАЭ, под арест попало 11 украинских гражданок — за пренебрежение нормами морали. Наших соотечественниц с представительницами Беларуси и России задержали за съемки в стиле ню. Об инциденте сообщает ряд украинских и российских СМИ.

В стиле ню: в ОАЭ задержали 11 украинок за съемки обнаженки (ФОТО, ВИДЕО)

11 украинок задержали в Дубае за съемку обнаженными. Фото: level.media

Неловкий инцидент произошел на территории одной из лучших гостиниц Дубая — Dubai Marina. Высотное здание располагается в центре столицы ОАЭ. Как сообщает Telegram-канал Mash, один из номеров на верхних этажах был снят российским IT-предпринимателем Алексеем Концовым. Бизнесмен является основателем компании Involta, что известна во всем мире.

Всего к съемке было привлечено около 40 людей, более четверти которых — украинки. Все они были арестованы местной полицией субботним утром, 3 апреля. О нарушении норм морали сообщили обитатели соседних зданий, завидев толпу голых девушек, позирующих на одной из террас вышеупомянутой гостиницы.

Человеку, который организовал фото-видео-сессию, светит до полутора года лишения свободы и штраф не менее 14 тысячи долларов, моделям — до шести месяцев за решеткой плюс штраф в 1390 долларов каждой.

В стиле ню: в ОАЭ задержали 11 украинок за съемки обнаженки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
В стиле ню: в ОАЭ задержали 11 украинок за съемки обнаженки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
В стиле ню: в ОАЭ задержали 11 украинок за съемки обнаженки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Генеральное консульство РФ сообщило местным СМИ, что среди задержанных девушек нет российских гражданок. При этом администраторы все того же Mash опознали одну из моделей, как дочь российского миллионера Максима Воронина. Имени звезды съемки в стиле "ню" в Telegram-канале не раскрывают. Однако похожая информация уже прошла в нескольких других российских СМИ.

В стиле ню: в ОАЭ задержали 11 украинок за съемки обнаженки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
В стиле ню: в ОАЭ задержали 11 украинок за съемки обнаженки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6

Это уже не первый случай публичного оголения украинцев в 2021 году. Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как наш соотечественник после увольнения из польской компании "попрощался" с работодателями весьма экстравагантным способом. Подробности можно узнать в нашем материале.

Также на портале имеется информация о том, как голый мужчина спасался от хищников в австралийском лесу.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/5/7289065/
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