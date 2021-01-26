Незабываемое прощание: украинец голышом попрощался с работой в Польше (фото)

Неординарно к прощанию со своей работой попрощался украинец, который уехал на заработки в Польшу. Его зафиксировали под городом Вроцлав на фабрике LG. Об этом сообщает издание Gazeta Wrocławska.

Украинский мигрант нецензурно попрощался с работой в Польше. Фото: polsha24.com

Украинец был абсолютно голый. Рабочий стоял прямо перед въездом в фабрики и показывал нецензурные знаки средними пальцами на обеих руках. Эта выходка стала своеобразным протестом и прощанием с теми адскими условиями, в которых ему пришлось работать.

Известно, что человек устроился на работу через компанию-посредника.

В газете подтверждалось, что у работников-мигрантов действительно тяжелые условия труда. Они имеют длинный и ненормированный рабочий день и практически не общаются с другими людьми. Это приводит к депрессии, истощению и недосыпу.





Мужчину быстро заметили и вызвали скорую помощь, ведь на улице было достаточно холодно. Пока неизвестно, был ли украинец в состоянии алкогольного опьянения.

Работники фабрики прокомментировали ситуацию и сообщили, что подобного рода протесты в них происходят довольно часто. Большая часть рабочих — иностранцы из Украины и Азии.

На выходку успело отреагировать и руководство фабрики LG. Они заявили, что мужчину недавно уволили, поэтому он мог расстроиться не из тяжелые условия труда, а из-за потери работы.

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