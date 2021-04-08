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Главная Новости Общество происшествия Обнажившиеся в Дубае модели ранее устраивали похожие фотосессии в Буковеле — СМИ
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Обнажившиеся в Дубае модели ранее устраивали похожие фотосессии в Буковеле — СМИ

Участие в пикантных фотосессиях якобы уже не первое для задержанных в ОАЭ украинок, сообщают иностранные журналисты

сегодня, 20:45
Автор:

Вечканова Елена

Уже почти неделю не утихает "голый" скандал в Дубае с участием украинских гражданок. В прошлые выходные за съемки в стиле ню была задержана дюжина наших соотечественниц. Как выяснилось сейчас, девушки ранее уже участвовали в похожих проектах, сообщает таблоид The Sun.

Обнажившиеся в Дубае модели ранее устраивали похожие фотосессии в Буковеле — СМИ

Новые подробности о голых моделях в Дубае. Фото из скандальной фотосессии

По предоставленной изданием информации, не менее скандальные съемки прошли больше полутора месяца назад на территории горнолыжного курорта Буковель. Позирование моделей проходило в рамках вечеринки, организованной в честь бизнесмена Виталия Гречина. К слову, этого же человека, имеющего американское гражданство и украинские корни, называют причастным к инциденту, случившемся в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Карпатах же девушки якобы отпраздновали день рождения своего "покровителя", устроив необычную фотосъемку в заснеженных горах. Кто-то позировал в купальнике, а кому-то, судя по снимкам, достался костюм зайчика — вероятно, как ассоциация с известным мужским журналом "Playboy". Помимо этого в иностранном медиа утверждают, что некоторые барышни даже оголились для более пикантных фотографий.

Обнажившиеся в Дубае модели ранее устраивали похожие фотосессии в Буковеле — СМИ - фото 2
Обнажившиеся в Дубае модели ранее устраивали похожие фотосессии в Буковеле — СМИ - фото 3
Обнажившиеся в Дубае модели ранее устраивали похожие фотосессии в Буковеле — СМИ - фото 4
Обнажившиеся в Дубае модели ранее устраивали похожие фотосессии в Буковеле — СМИ - фото 5
Обнажившиеся в Дубае модели ранее устраивали похожие фотосессии в Буковеле — СМИ - фото 6

Конкретного количества моделей, "засветившихся" и в Дубае, и в Буковеле, не сообщается. Предполагается, что их было минимум шесть. Всего же на "горном празднике" побывало более сорока девушек, о чем свидетельствуют фото- и видеоотчеты. В кругу "моделей-зайчиков" Гречин якобы отметил свой 41 день рождения.

Организацию буковельского праздника The Sun приписывают украинскому шоумену и продюссеру Игорю Посыпайко.

Стоит отметить, что за рубежом девушкам, участвовавшим в фотосессии в ОАЭ, уже дали прозвище "Butt Squad" (в переводе с английского "Ягодичный отряд" или "Отряд задниц" — ред.).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что задержанные в Дубае девушки нынче находятся в следственном изоляторе Дубая. Им предоставляют еду и, в случае необходимости, готовы предложить медпомощь. После оплаты весомого штрафа их ожидает депортация на родину.

Также на портале можно узнать о том, как наш соотечественник после увольнения из польской компании "попрощался" с работодателями весьма экстравагантным способом. Подробности в нашем материале.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/14570887/naked-butt-squad-models-arrested-dubai-ski/
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