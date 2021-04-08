Обнажившиеся в Дубае модели ранее устраивали похожие фотосессии в Буковеле — СМИ

BTC/USD
58084.13
ETH/USD
2073.77
LTC/USD
225.26
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.34
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Уже почти неделю не
утихает "голый" скандал в Дубае с участием украинских гражданок. В прошлые выходные за съемки в стиле ню была задержана дюжина наших соотечественниц. Как выяснилось
сейчас, девушки ранее уже участвовали в похожих проектах, сообщает таблоид The Sun.
Новые подробности о голых моделях в Дубае. Фото из скандальной фотосессии
По
предоставленной изданием информации, не менее скандальные съемки прошли больше
полутора месяца назад на территории горнолыжного курорта Буковель. Позирование
моделей проходило в рамках вечеринки, организованной в честь
бизнесмена Виталия Гречина. К слову, этого же человека, имеющего американское
гражданство и украинские корни, называют причастным к инциденту, случившемся в
Объединенных Арабских Эмиратах.
В Карпатах же девушки якобы отпраздновали день рождения своего "покровителя", устроив необычную фотосъемку в заснеженных горах. Кто-то позировал в купальнике, а кому-то, судя по снимкам, достался костюм зайчика — вероятно, как ассоциация с известным мужским журналом "Playboy". Помимо этого в иностранном медиа утверждают, что некоторые барышни даже оголились для более пикантных фотографий.
Конкретного
количества моделей, "засветившихся" и в Дубае, и в Буковеле, не сообщается.
Предполагается, что их было минимум шесть. Всего же на "горном празднике" побывало более
сорока девушек, о чем свидетельствуют фото- и видеоотчеты. В кругу "моделей-зайчиков"
Гречин якобы отметил свой 41 день рождения.
Организацию
буковельского праздника The Sun приписывают украинскому
шоумену и продюссеру Игорю Посыпайко.
Стоит отметить,
что за рубежом девушкам, участвовавшим в фотосессии в ОАЭ, уже дали прозвище "Butt
Squad" (в переводе с английского "Ягодичный отряд" или "Отряд задниц" — ред.).
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что задержанные в Дубае девушки нынче находятся в следственном изоляторе Дубая. Им предоставляют еду и, в
случае необходимости, готовы предложить медпомощь. После оплаты весомого
штрафа их ожидает депортация на родину.
Также
на портале можно узнать о том, как наш
соотечественник после увольнения из польской компании "попрощался" с
работодателями весьма экстравагантным способом. Подробности — в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости