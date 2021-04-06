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Консул посетил задержанных в Дубае украинок, фотографировавшихся голыми: что им грозит

Модели, предпочитающие обнаженную съемку, будут депортированы из ОАЭ в Украину

сегодня, 20:23
Автор:

Вечканова Елена

"Голый" скандал в Дубае, связанный с Украиной, набирает оборотов. Сегодня, 6 апреля, в ОАЭ состоялась встреча украинского консула с арестованными украинскими гражданками. Напомним, что за заграничной решеткой модели оказались из-за пренебрежения нормами морали. Какое же наказание может "светить" нашим соотечественницам, сообщают в УНН.

Консул посетил задержанных в Дубае украинок, фотографировавшихся голыми: что им грозит

12 украинок арестованы в Дубае за съемки голыми. Фото из открытых источников

Как стало известно благодаря уточненной информации, с россиянками и белорусками были задержаны 12 (а не 11, по предварительным данным — ред.) украинок за съемки в стиле ню. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенка, девушки нынче находятся в следственном изоляторе Дубая. Им предоставляют еду и, в случае необходимости, готовы предоставить медпомощь.

Николенко утверждает, что, скорее всего, задержанные за съемки обнаженки модели будут депортированы в Украину. Предварительно каждой из нарушительниц придется заплатить весомый штраф в 1390 долларов. Девушкам предъявляют не только нарушение моральных правил, но и размещение в социальных сетях непристойных фото- и видеоматериалов.

Стоит отметить, что в Telegram-канале "Mash", на котором прежде "опознали" одну из фотографировавшихся девушек, снова предположили, кто может быть организатором съемки. По информации админов канала, им может быть финансист Виталий Гречин. Примечательно, что Гречин является американским гражданином, но имеет украинские корни.

Консул посетил задержанных в Дубае украинок, фотографировавшихся голыми: что им грозит - фото 2

К слову, модели в Дубае — не первые украинки, прилюдно оголившиеся за границей в 2021 году. Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как наш соотечественник после увольнения из польской компании "попрощался" с работодателями весьма экстравагантным способом. Подробности можно узнать в нашем материале.

Также на портале имеется информация о том, как голый мужчина спасался от хищников в австралийском лесу.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1923896-konsul-vidvidav-zatrimanikh-v-dubayi-ukrayinok-divchatam-zagrozhuye-shtraf-ta-deportatsiya
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