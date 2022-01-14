logo

BTC/USD

42349.44

ETH/USD

3227.08

LTC/USD

144.43

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.09

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Федоров ответил, смогли хакеры во время взлома госсайтов получить данные украинцев из реестров или нет
commentss НОВОСТИ Все новости

Федоров ответил, смогли хакеры во время взлома госсайтов получить данные украинцев из реестров или нет

Работу большей части сайтов уже удалось восстановить

сегодня, 15:30
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

В ночь с 13 на 14 января неизвестные заблокировали работу нескольких государственных сайтов. В послании, которое они оставили, речь шла о том, что все данные украинцев изъяты и слиты в открытый доступ. Поэтому многие украинцы запаниковали, ведь в реестрах, которые доступны государству есть вся частная и банковская история многих граждан. Действительно ли хакерам удалось добраться до реестров, прокомментировал глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает портал "Комментарии".

Федоров ответил, смогли хакеры во время взлома госсайтов получить данные украинцев из реестров или нет

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

"Часть сайтов была отключена администраторами с целью локализации и киберрасследования. Большинство сайтов уже восстановлено. Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров. Приложение "Дия" работало и работает стабильно", — написал в Telegram Михаил Федоров.

Ранее портал "Комментарии" публиковал мнения разных экспертов относительно вероятных причин хакерской атаки. Некоторые предполагают, что все это было сделано для того, чтобы вызвать панику среди украинцев и спровоцировать недоверие к органам государственной власти, которые якобы не могут защитить персональные данные.

"Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло", — уверяют в официальном ответе в министерстве цифровой трансформации.

Напомним, от хакерской атаки пострадали такие сайты, как "Дия", сайт Министерства образования и науки (МОН), Министерства иностранных дел (МИД), ГСЧС, Кабинета министров, Минспорта, Минэнерго, Министерства агрополитики, Министерства по делам ветеранов и другие.

Читайте также: Хакерами, блокировавшими работу международных компаний, оказалась семья из столицы: что известно


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/962
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!