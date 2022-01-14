Федоров ответил, смогли хакеры во время взлома госсайтов получить данные украинцев из реестров или нет

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Людмила Слободенюк
В ночь с 13 на 14 января неизвестные заблокировали работу нескольких государственных сайтов. В послании, которое они оставили, речь шла о том, что все данные украинцев изъяты и слиты в открытый доступ. Поэтому многие украинцы запаниковали, ведь в реестрах, которые доступны государству есть вся частная и банковская история многих граждан. Действительно ли хакерам удалось добраться до реестров, прокомментировал глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает портал "Комментарии".
Михаил Федоров. Фото из открытых источников
Ранее портал "Комментарии" публиковал мнения разных экспертов относительно вероятных причин хакерской атаки. Некоторые предполагают, что все это было сделано для того, чтобы вызвать панику среди украинцев и спровоцировать недоверие к органам государственной власти, которые якобы не могут защитить персональные данные.
Напомним, от хакерской атаки пострадали такие сайты, как "Дия", сайт Министерства образования и науки (МОН), Министерства иностранных дел (МИД), ГСЧС, Кабинета министров, Минспорта, Минэнерго, Министерства агрополитики, Министерства по делам ветеранов и другие.
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