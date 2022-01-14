Федоров ответил, смогли хакеры во время взлома госсайтов получить данные украинцев из реестров или нет

В ночь с 13 на 14 января неизвестные заблокировали работу нескольких государственных сайтов. В послании, которое они оставили, речь шла о том, что все данные украинцев изъяты и слиты в открытый доступ. Поэтому многие украинцы запаниковали, ведь в реестрах, которые доступны государству есть вся частная и банковская история многих граждан. Действительно ли хакерам удалось добраться до реестров, прокомментировал глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает портал "Комментарии".

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

"Часть сайтов была отключена администраторами с целью локализации и киберрасследования. Большинство сайтов уже восстановлено. Данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров. Приложение "Дия" работало и работает стабильно", — написал в Telegram Михаил Федоров.

Ранее портал "Комментарии" публиковал мнения разных экспертов относительно вероятных причин хакерской атаки. Некоторые предполагают, что все это было сделано для того, чтобы вызвать панику среди украинцев и спровоцировать недоверие к органам государственной власти, которые якобы не могут защитить персональные данные.

"Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло", — уверяют в официальном ответе в министерстве цифровой трансформации.

Напомним, от хакерской атаки пострадали такие сайты, как "Дия", сайт Министерства образования и науки (МОН), Министерства иностранных дел (МИД), ГСЧС, Кабинета министров, Минспорта, Минэнерго, Министерства агрополитики, Министерства по делам ветеранов и другие.

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