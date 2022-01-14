Почему была совершена хакерская атака на правительственные сайты: рассказали эксперты

В Украине взломали правительственные сайты, фото из открытых источников

Сайты украинских госструктур подверглись 14 января мощнейшей кибер-атаке. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с чем это может быть связано, кто может стоять за ударом и как противостоять таким угрозам.

В Минцифре сообщили – персональные данные похищены не были

Эксперт по безопасности, ведущий "Чрезвычайно. LIVE" на телеканале LIVE Алексей Павловский подчеркивает, что кибер-атаки на государственные Интернет ресурсы – не ноу-хау. В мире это происходит постоянно.

"Делают это зачастую заинтересованные лица, спецслужбы враждующих между собой стран, которые хотят дестабилизировать ситуацию в государстве-противнике или украсть персональные данные граждан", – поясняет эксперт.

По его словам, эффект от того, что хакеры взломали главные страницы на государственных сайтах украинских учреждений и ведомств, – практически нулевой. Алексей Павловский отмечает, что в Минцифре сообщили – персональные данные похищены не были. А это, пожалуй, главное.

"Сегодня, к сожалению, в Украине нет отдельной структуры, которая бы занималась кибер-безопасностью государственных органов власти, – говорит эксперт. – Есть киберполиция, СБУ. Но они уже постфактум ищут преступников после совершенных противоправных действий. А должна быть структура, которая создает механизмы защиты и разрабатывает для тех или иных органов власти универсальные инструменты против взломов".

Атаки будут продолжаться, а их цели могут варьироваться

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак поясняет:

"С развитием компьютерных технологий и общей цифровизации государства количество подобных хакерских атак будет только увеличиваться. Кроме того, вооруженное противостояние с РФ также не способствует стабильному функционированию украинской киберсферы".

По словам эксперта, кто именно стоит за атакой, сможет показать только тщательное следствие. Но есть основания полагать, что целью такого нападения не является кража личных данных граждан или выведение из строя объектов инфраструктуры. Слишком показательное и вызывающее сообщение вывесили хакеры на взломанных ресурсах.

"Скорее всего, это было рассчитано на самих граждан Украины с целью вызвать у них панику и спровоцировать тотальное недоверие к органам государственной власти, которые не могут защитить их персональные данные", – предполагает Иван Ступак.

Он акцентирует, что от подобных недружественных проявлений в киберсфере не застрахована ни одна топовая компания или страна в мире.

"Это значит, – продолжает эксперт, – что атаки будут продолжаться. А их цели могут варьироваться: от банального хулиганства в сети, мошенничества, кражи личных данных с целью их продажи до прямых атак на объекты критической инфраструктуры с целью вывода их из строя".

Иван Ступак считает, что государству определенно не стоит экономить деньги на защиту своих объектов в сети Интернет, а также персональных данных своих граждан, которые хранятся или обрабатываются на таких ресурсах.

Кроме того, правоохранительным и государственным органам необходимо детально отработать четкий алгоритм совместных действий для своевременного и эффективного отражения подобных атак в будущем, в какое время дня и ночи они бы не происходили.

Как сообщал портал "Комментарии", произошла атака хакеров на несколько правительственных государственных сайтов.

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