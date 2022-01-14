Почему была совершена хакерская атака на правительственные сайты: рассказали эксперты

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Козлова Альбіна
В Украине взломали правительственные сайты, фото из открытых источников
Сайты украинских госструктур подверглись 14 января мощнейшей кибер-атаке. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с чем это может быть связано, кто может стоять за ударом и как противостоять таким угрозам.
Эксперт по безопасности, ведущий "Чрезвычайно. LIVE" на телеканале LIVE Алексей Павловский подчеркивает, что кибер-атаки на государственные Интернет ресурсы – не ноу-хау. В мире это происходит постоянно.
По его словам, эффект от того, что хакеры взломали главные страницы на государственных сайтах украинских учреждений и ведомств, – практически нулевой. Алексей Павловский отмечает, что в Минцифре сообщили – персональные данные похищены не были. А это, пожалуй, главное.
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак поясняет:
По словам эксперта, кто именно стоит за атакой, сможет показать только тщательное следствие. Но есть основания полагать, что целью такого нападения не является кража личных данных граждан или выведение из строя объектов инфраструктуры. Слишком показательное и вызывающее сообщение вывесили хакеры на взломанных ресурсах.
Он акцентирует, что от подобных недружественных проявлений в киберсфере не застрахована ни одна топовая компания или страна в мире.
Иван Ступак считает, что государству определенно не стоит экономить деньги на защиту своих объектов в сети Интернет, а также персональных данных своих граждан, которые хранятся или обрабатываются на таких ресурсах.
Кроме того, правоохранительным и государственным органам необходимо детально отработать четкий алгоритм совместных действий для своевременного и эффективного отражения подобных атак в будущем, в какое время дня и ночи они бы не происходили.
Как сообщал портал "Комментарии", произошла атака хакеров на несколько правительственных государственных сайтов.
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