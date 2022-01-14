Хакеры взломали несколько украинских государственных сайтов: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Ночью произошла атака хакеров на несколько правительственных государственных сайтов. Об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".
На правительственные сайты совершили нападение хакеры, фото из открытых источников
Сообщается, что не работает портал "Дия", сайт Министерства образования и науки(Минобразования), Министерства иностранных дел(МИД), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета министров, Министерства молодежи и спорта, Минэнерго, Министерства агрополитики, Министерства по делам ветеранов и другие.
На портале "Дия" сообщается, что сайт не работает из-за проведения технических работ. В это же время приложение "Дия" работает нормально.
На странице Министерства иностранных дел размещено сообщение о том, что личные данные граждан были загружены в общую сеть, а данные с компьютеров будут уничтожены. Сообщение высвечивалось на трех языках.
Хакерскую атаку подтвердили в Минобразования и МИДе. Пресс-службы ведомств просят воспользоваться другими официальными веб-ресурсами министерств. Сообщается, что специалисты работают на восстановлением работы ИТ-систем и веб-ресурсов.
Сейчас работники киберполиции и Службы безопасности проверяют что произошло и откуда могла быть совершена подобная хакерская атака. Пока что сломанные сайты не работают.
Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, какую программу массово используют хакеры для кражи данных банковских карт. Такая шпионская программа называется RedLine. Программа собирает сохраненные пароли пользователей, данные онлайн-банкинга и криптовалютных кошельков, файлы cookie, системную информацию и т.д. Известно, что хакерское программное обеспечение RedLine впервые было зафиксировано в российском даркнете в 2020 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости