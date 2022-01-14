Хакеры взломали несколько украинских государственных сайтов: что известно

Ночью произошла атака хакеров на несколько правительственных государственных сайтов. Об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".

На правительственные сайты совершили нападение хакеры, фото из открытых источников

Сообщается, что не работает портал "Дия", сайт Министерства образования и науки(Минобразования), Министерства иностранных дел(МИД), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета министров, Министерства молодежи и спорта, Минэнерго, Министерства агрополитики, Министерства по делам ветеранов и другие.

На портале "Дия" сообщается, что сайт не работает из-за проведения технических работ. В это же время приложение "Дия" работает нормально.

На странице Министерства иностранных дел размещено сообщение о том, что личные данные граждан были загружены в общую сеть, а данные с компьютеров будут уничтожены. Сообщение высвечивалось на трех языках.

Хакерскую атаку подтвердили в Минобразования и МИДе. Пресс-службы ведомств просят воспользоваться другими официальными веб-ресурсами министерств. Сообщается, что специалисты работают на восстановлением работы ИТ-систем и веб-ресурсов.

Сейчас работники киберполиции и Службы безопасности проверяют что произошло и откуда могла быть совершена подобная хакерская атака. Пока что сломанные сайты не работают.

