Хакерами, которые блокировали работу международных компаний, оказалась семья из столицы: что известно

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Людмила Слободенюк
В полиции отчитались о разоблачении группы хакеров, работавших в Киеве. Злоумышленники рассылали вирус, блокировавший данные международных компаний. За восстановление доступа — требовали выкуп. Суммы убытков компаний оценивают более чем в миллион долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает портал "Комментарии".
Хакеры из Киева требовали у иностранных компаний деньги. Фото с сайта Нацполиции
Пострадавшими от действий разоблаченной в Киеве группы хакеров считается более 50 компаний в Евросоюзе и США. Организатором оказался 36-летний киевлянин, который вместе со своей женой и еще тремя знакомыми осуществлял противоправную деятельность. Рассылали они программное обеспечение типа Ransomware через спам-рассылки по электронной почте. Когда данные были заблокированы, компаниям предлагалось заплатить вознаграждение за восстановление доступа. Выкуп требовали присылать на криптокошельки.
Также правоохранители установили, что один из участников группы находится в международном розыске. Он с помощью "вируса" получал доступ к банковским картам в британских банках. Имея финансовые данные потерпевших, он совершал покупки в интернет-магазинах, или же перепродавал банковские карты другим хакерам.
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Кроме этого, по заказу иностранных хакеров фигуранты оказывали услуги по замене IP-адресов пользователей. Как следствие, последние имели возможность скрыто осуществлять противоправную деятельность.
Также установлено, что один из фигурантов разыскивался правоохранительными органами других государств. Так правонарушитель с помощью "вируса" получал данные банковских карт клиентов британских банков. За счет потерпевших злоумышленник покупал разные товары в интернет-магазинах и впоследствии перепродавал их.
Сотрудники полиции совместно с правоохранителями Великобритании и Соединенных Штатов Америки провели 9 обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители и три автомобиля.© Официальный сайт Национальной полиции: https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/kiberpolicziya-vikrila-xakerske-ugrupovannya-na-atakax-inozemnix-kompanij-virusom-shifruvalnikom/
Используя вредоносное ПО, хакеры криптовали данные и требовали выкуп за восстановление доступа. От противоправных действий пострадали более 50 компаний в странах Европы и Америки. Ущерб достигает более миллиона долларов США.
Деятельность хакерской группы разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, работниками СБУ и в сотрудничестве с коллегами из Великобритании и США.© Официальный сайт Национальной полиции: https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/kiberpolicziya-vikrila-xakerske-ugrupovannya-na-atakax-inozemnix-kompanij-virusom-shifruvalnikom/
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