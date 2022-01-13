Хакерами, которые блокировали работу международных компаний, оказалась семья из столицы: что известно

В полиции отчитались о разоблачении группы хакеров, работавших в Киеве. Злоумышленники рассылали вирус, блокировавший данные международных компаний. За восстановление доступа — требовали выкуп. Суммы убытков компаний оценивают более чем в миллион долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает портал "Комментарии".

Хакеры из Киева требовали у иностранных компаний деньги. Фото с сайта Нацполиции

Пострадавшими от действий разоблаченной в Киеве группы хакеров считается более 50 компаний в Евросоюзе и США. Организатором оказался 36-летний киевлянин, который вместе со своей женой и еще тремя знакомыми осуществлял противоправную деятельность. Рассылали они программное обеспечение типа Ransomware через спам-рассылки по электронной почте. Когда данные были заблокированы, компаниям предлагалось заплатить вознаграждение за восстановление доступа. Выкуп требовали присылать на криптокошельки.

"Кроме этого, по заказу иностранных хакеров, фигуранты оказывали услуги по замене IP-адресов пользователей. Как следствие — последние имели возможность скрыто осуществлять свою деятельность", — рассказали в Нацполиции.

Также правоохранители установили, что один из участников группы находится в международном розыске. Он с помощью "вируса" получал доступ к банковским картам в британских банках. Имея финансовые данные потерпевших, он совершал покупки в интернет-магазинах, или же перепродавал банковские карты другим хакерам.

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Кроме этого, по заказу иностранных хакеров фигуранты оказывали услуги по замене IP-адресов пользователей. Как следствие, последние имели возможность скрыто осуществлять противоправную деятельность. Также установлено, что один из фигурантов разыскивался правоохранительными органами других государств. Так правонарушитель с помощью "вируса" получал данные банковских карт клиентов британских банков. За счет потерпевших злоумышленник покупал разные товары в интернет-магазинах и впоследствии перепродавал их. Сотрудники полиции совместно с правоохранителями Великобритании и Соединенных Штатов Америки провели 9 обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители и три автомобиля. © Официальный сайт Национальной полиции: © Официальный сайт Национальной полиции: https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/kiberpolicziya-vikrila-xakerske-ugrupovannya-na-atakax-inozemnix-kompanij-virusom-shifruvalnikom/

Используя вредоносное ПО, хакеры криптовали данные и требовали выкуп за восстановление доступа. От противоправных действий пострадали более 50 компаний в странах Европы и Америки. Ущерб достигает более миллиона долларов США. Деятельность хакерской группы разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, работниками СБУ и в сотрудничестве с коллегами из Великобритании и США. © Официальный сайт Национальной полиции: © Официальный сайт Национальной полиции: https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/kiberpolicziya-vikrila-xakerske-ugrupovannya-na-atakax-inozemnix-kompanij-virusom-shifruvalnikom/

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