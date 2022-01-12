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До скольких хакеров добрались правоохранители в 2021 году (ФОТО)

Только украинские правоохранители присоединились к полусотне международных обысков по делам разоблачения хакеров

сегодня, 12:15
Автор:

Людмила Слободенюк
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В 2021 году украинские правоохранители в сфере киберпреступности активно сотрудничали с коллегами из других стран и было проведено более 50 совместных обысков. Суммы ущерба от деятельности хакеров в прошлом году оценили в 3,5 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает портал "Комментарии".

До скольких хакеров добрались правоохранители в 2021 году (ФОТО)

Разоблачение хаккеров 2021. Фото с сайта Нацполиции

"Всего в прошлом году проведено 9 международных операций совместно с правоохранителями США, Нидерландов, Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Израиля, Кореи, Швейцарии, при поддержке Европола и Евроюста", — отчитываются в Нацполиции.

Самыми громкими делами стали, к примеру, разоблачение преступников, распространявших вирус "Эмотет", что считается наиболее опасным для компьютеров. Бот-сеть действовала по всему миру. Вирус поражал программное обеспечение, рассылая документы и информацию о коронавирусе, приглашения на вечеринки и т.д. Так злоумышленникам удавалось добраться до персональных данных и похищать средства со счетов. В банде хакеров работали двое украинцев.

До скольких хакеров добрались правоохранители в 2021 году (ФОТО) - фото 2

В 2021 году также были разоблачены хакеры, распространявшие вирус-шифровальщик "Clop", с помощью которого криптировали данные из носителей компаний в Корее и США. За восстановление доступа преступники требовали деньги. Также киберполицейские остановили деятельность крупнейшего в мире фишингового сервиса, атаковавшего многочисленные финучреждения стран мира и похищавшего платежные данные клиентов. Ко всем этим схемам имели отношение украинцы также.

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в прошлом году проведено 9 международных операций совместно с правоохранителями США, Нидерландов, Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Израиля, Кореи, Швейцарии при поддержке Европола и Евроюста. © Официальный сайт Национальной полиции: https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/u-2021-roczi-kiberpolicziya-provela-9-mizhnarodnix-operaczij-iz-vikrittya-xakerskix-ugrupovan


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/u-2021-roczi-kiberpolicziya-provela-9-mizhnarodnix-operaczij-iz-vikrittya-xakerskix-ugrupovan
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