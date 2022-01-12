Украинские горнолыжные курорты: чем туристы недовольны (ФОТО)

Украинские горнолыжные курорты. Фото из открытых источников

В разгаре горнолыжный сезон. Новогодне-рождественские выходные в Карпатах провела львиная часть украинцев и уже начала делиться отзывами – и очень часто отрицательными. Конечно, впечатление от туристических мест — это всегда субъективные вещи, но портал "Комментарии" собрал основные претензии украинцев к трем популярным горнолыжным курортам Украины — Буковель, Драгобрат и Славское.

Драгобрат. Это любовь всех сноубордистов. Лыжникам здесь сложно, потому что склоны заповедника достаточно крутые, однако это не останавливает украинцев полюбоваться красотой неприкосновенной природы. В Facebook туристка Sasha Panasyuk поделилась фотографиями из очередей, образовавшихся на подъемнике. Она жалуется, что не все подъемники работали из-за сбоев электроснабжения, поэтому и образовались очереди.

"Короче, спустились аж три раза, в очередях на подъемники провели 2 часа", — написала Sasha Panasyuk и добавила фото-доказательство.

В Славском новогодние выходные провел известный журналист Роман Винтонов, известный украинцам под псевдонимом Майкл Щур. Славское любят туристы за удобство, потому что здесь есть железнодорожное сообщение. Однако журналист пожаловался, что трассы для спуска находятся в ужасном состоянии, здесь тоже были очереди, а подъемники нуждаются в модернизации. Цены и сервис, по мнению Винтонива, также желают лучшего.

"В Славском я был на трех подъемниках – Захар Беркут, Тростян и Погар. Там еще есть "Политех" и может еще какие-то, но мне все равно. Я не готов больше тратить свое время и деньги на это. Все склоны в Славске функционируют отдельно. Платить нужно за каждый склон в отдельности", — написал в Facebook Роман Винтонов.

Что же касается Буковеля, то здесь больше всего нареканий на цены. Жена артиста Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова, к примеру, в своем Instagram раскритиковала цены в заведениях питания . Чашка кофе в Буковеле может стоить 100 гривен, а обед на двоих – в пределах 3000 гривен. День катания в Буковеле стоит в среднем 1000 гривен.

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