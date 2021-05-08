Эпидемия коронавируса: Украина снова в неутешительном топе

Украина занимает третье место в Европе по количеству новых инфицированных на COVID-19. Такую статистику предоставил сайт worldometers.

Эпидемия коронавируса в Украине - фото из открытых источников

Сообщается, что за прошедшие сутки ВООЗ зарегистрировала более 836 тысяч новых случаев заражения коронавирусной болезнью. Наибольшее количество пораженных пришлось на Индию, Бразилию, США. Украина, в свою очередь, занимает 12 место в мире и 3 в Европе по количеству новых инфицированных на COVID-19.

В статистике указывается, что 7 мая в мире умерло 13726 людей, у которых обнаружили коронавирус.

Вцелом, за все время пандемии в мире от коронаврусной болезни излечилось 134 миллиона человек. Сейчас ВООЗ насчитывает более 19 млн активных случаев заболевания.

Официальная статистика также говорит о 3,2 миллиона подтвержденных смертей от COVID-19.

Напомним, Американские ученые из "Института показателей и оценки здоровья" при Медицинской школе Вашингтонского университета провели свое исследование о количестве жертв коронавирусной болезни и обнаружили значительные нестыковки с официальной статистикой по странам. По их данным, реальный показатель летальных случаев заболеваемости COVID-19 в Украине составляет более 138 тысяч, что в три раза больше чем данные официальной статистики. Украинский Минздрав заявил только о 46 тысячах смертей.

Ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению Максима Степанова, Украине удалось справиться с третьей волной коронавирусной болезни. Также в материале сообщается, когда в нашей стране "исчезнет" "красная" карантинная зона.

Кроме того, мы рассказывали, что к середине лета Украина может получить специальный внутренний документ, который заменит так называемый "паспорт вакцинации". Что известно о ковидных сертификатах, можете узнать в нашей публикации.



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