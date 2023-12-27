Энергетические итоги 2023 года: какие ожидания от 2024-го

После тяжелых ударов, которые украинская энергосистема пережила в отопительный период 2022-2023 годов, к новому холодному сезону мы подходили с опасениями. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что в новую зиму могут возникнуть проблемы, связанные с массированным обстрелом со стороны российских войск. Но уверял, что наша энергосистема выдержит. В декабре, после паузы почти 80 дней, РФ возобновила массированные ракетно-дроновые удары. Но более крепкий щит украинской ПВО с ними справляется. Портал "Комментарии" продолжает подводить итоги года. И вслед за военными, анализом работы Верховной Рады, а также общего плана важных для Украины событий, мы предложили экспертам подвести энергетические итоги 2023-го, а также поделиться ожиданиями от 2024-го.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Украинская энергосистема продолжает существование, несмотря на огромные вызовы

Народный депутат Украины IX созыва, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб считает, первым и главным итогом – что мы сохранили работоспособность энергосистемы после тяжелых обстрелов минувшей зимой.

" Проблема в том, что враг не отказался от попыток поразить наши энергетические мощности. Буквально вчера в результате массированного обстрела обесточены 2 воздушные линии 35 кВ в Одна из прифронтовых ТЭС на востоке в течение двух последних месяцев была поражена десять раз. И только благодаря невероятному героизму украинских энергетиков, бойцов воздушных сил, украинская энергосистема продолжает существование, несмотря на огромные вызовы", – отмечает Виктория Гриб. Проблема в том, что враг не отказался от попыток поразить наши энергетические мощности. Буквально вчера в результате массированного обстрела обесточены 2 воздушные линии 35 кВ в Херсоне

По ее мнению, еще одно важное достижение – Украина получила и смогла использовать первую партию ядерного топлива от США. Таким образом, объясняет нардеп, мы не просто усовершенствуем нашу энергосистему, но и делаем реальные шаги к окончанию российской монополии в этом сегменте рынка.

"Что касается наших задач и ожиданий. Важно позаботиться, чтобы те, кто удерживает энергетический фронт, были обеспечены ресурсами, достойными условиями и своевременной оплатой труда. Важно поддержать маневровые мощности – тепловую и зеленую генерацию. Позаботиться об угольной отрасли, которая все еще остается опорой энергетики зимой", – подчеркивает специалист.

От стабильности и бесперебойности энергетической системы, акцентирует она, напрямую зависит экономическая безопасность государства.

"Надо очень ответственно относиться к кадрам в энергетике, особенно в вопросе мобилизации. Дальнейшее сокращение "брони" может иметь очень негативные последствия для всей отрасли", – предупреждает Виктория Гриб.

Среди ожиданий со следующего года она называет усиление работы в области Энергоэффективности и экономного использования ресурсов. Параллельно, считает нардеп, следует начать полноценную работу по созданию Фонда снижения энергетической уязвимости (Energy Vulnerability Fund), который позволил бы предложить компенсацию по счетам уязвимым домохозяйствам.

" Еще один шаг – синхронизация законодательства с европейскими нормами и стандартами. Украина также нуждается в усовершенствовании законодательства в сфере химической, бактериологической, радиационной и ядерной безопасности (CBRN). Они, наконец, должны удовлетворять требованиям военного времени. Мы начинаем такую работу в парламенте, – сообщила Виктория Гриб. – Также крайне важно обеспечить кредитование производителей электроэнергии государственной и коммунальной формы собственности, а еще – ликвидировать перед ними задолженность. В целом наша задача – не просто модернизировать и восстановить, а перестроить украинскую энергетику по новым стандартам. Сделать ее максимально удобной, эффективной и защищенной от угроз в будущем".

Мы вошли в нынешний отопительный сезон с достаточно положительными ожиданиями

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отмечает, что энергетический 2023 год начинался с большой тревогой. А завершается с осторожным оптимизмом.

"В начале года не было убежденности в том, что удастся пережить зиму и завершить отопительный сезон без катастрофических последствий, – объясняет Геннадий Рябцев. – Но благодаря усилиям сил обороны Украины и бригад энергетиков удалось быстро возобновить работу поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. И обеспечить электрическую энергию большинству потребителей".

В межсезонье, благодаря помощи наших партнеров и работе операторов систем передачи распределения, а также генерирующих компаний, большинство поврежденных объектов было восстановлено, подчеркивает специалист.

И это, продолжает он, позволило войти в нынешний отопительный сезон с положительными ожиданиями.

"Залогом этого стало обеспечение полноправного членства Украины в организации энергетиков континентальной Европы и создание определенного резерва мощностей распределения, – считает Геннадий Рябцев. – Конечно, не все удалось сделать. Сейчас существуют проблемы, связанные с накоплением долгов, с нормативным обеспечением импорта электрической энергии, с монополизацией энергетических рынков и картельными сговорами на них. Но есть убежденность в том, что эти проблемы удастся решить, если подходить к их решению комплексно. Не паниковать – и создавать условия для развития новой энергетики Украины, которая будет гораздо более надежной и устойчивой, чем это было до начала полномасштабного российского вторжения".

Украине придется строить экономику заново

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игорь Черкашин размышляю следующим образом:

"По оценке 2023 года следует отметить, что есть результаты по улучшению надежности военной и технической устойчивости энергосистемы по сравнению с 2022 годом. Это, безусловно, плюс. Минусы можно долго обсуждать, но нужно откровенно признаться, что общая система управления экономикой в условиях текущей войны желает лучшего. А энергетика не может существовать отдельно от экономики".

Вся страна, продолжает эксперт, надеется на Победу – и, как следствие, возвращение контроля над крупными энергообъектами, в том числе Запорожской АЭС. Но жизнь, отмечает он, вносит свои коррективы. И, кроме надежд, требуется четкий план перехода на объекты распределенной высокоэффективной когенерации.

"Кроме этого нам нужно реальное управление спросом и наличие систем энергоменеджмента не для отчета, а для результата, – считает Игорь Черкашин. – Стремления в Европу, сопровождающиеся тезисами о "зеленом курсе" и "декарбонизации", сами по себе хороши. Но они должны базироваться на европейском принципе "энергоэффективность – приоритет" при принятии управленческих и технических решений. И это должен быть не просто лозунг, а реальное действие каждый день в каждом проекте".

Мы, акцентирует специалист, должны понимать, что Украине придется не просто восстанавливать экономику, а фактически строить ее заново. И она должна отвечать всем современным требованиям, а не иметь задачи восстановления того, что было.

"Это касается как зданий, так и технологических процессов и инфраструктуры, – уточняет Игорь Черкашин. – Самая сложная задача – обеспечение базы для военных успехов при одновременном строительстве новой экономики. И здесь нужно не забывать, что для этого требуются подготовленные инженерные кадры. Это тонкая грань, где важнее инженер, в окопах или в цехах? Но от правильного баланса зависит результат как на фронте, так и в экономике – и текущей, и будущей".

Читайте на портале "Комментарии" — главные достижения и прорывы Украины в 2023 году.



