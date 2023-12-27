Энергетические итоги 2023 года: какие ожидания от 2024-го

После тяжелых ударов, которые украинская энергосистема пережила в отопительный период 2022-2023 годов, к новому холодному сезону мы подходили с опасениями. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что в новую зиму могут возникнуть проблемы, связанные с массированным обстрелом со стороны российских войск. Но уверял, что наша энергосистема выдержит. В декабре, после паузы почти 80 дней, РФ возобновила массированные ракетно-дроновые удары. Но более крепкий щит украинской ПВО с ними справляется. Портал "Комментарии" продолжает подводить итоги года. И вслед за военными, анализом работы Верховной Рады, а также общего плана важных для Украины событий, мы предложили экспертам подвести энергетические итоги 2023-го, а также поделиться ожиданиями от 2024-го.
Энергосети Украины. Фото: из открытых источников
Украинская энергосистема продолжает существование, несмотря на огромные вызовы
Народный депутат Украины IX созыва, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб считает, первым и главным итогом – что мы сохранили работоспособность энергосистемы после тяжелых обстрелов минувшей зимой.
"
Проблема в том, что враг не отказался от попыток поразить наши энергетические мощности. Буквально вчера в результате массированного обстрела обесточены 2 воздушные линии 35 кВ в Херсоне
. Одна из прифронтовых ТЭС на востоке в течение двух последних месяцев была поражена десять раз. И только благодаря невероятному героизму украинских энергетиков, бойцов воздушных сил, украинская энергосистема продолжает существование, несмотря на огромные вызовы", – отмечает Виктория Гриб.
По ее мнению, еще одно важное достижение – Украина получила и смогла использовать первую партию ядерного топлива от США. Таким образом, объясняет нардеп, мы не просто усовершенствуем нашу энергосистему, но и делаем реальные шаги к окончанию российской монополии в этом сегменте рынка.
"Что касается наших задач и ожиданий. Важно позаботиться, чтобы те, кто удерживает энергетический фронт, были обеспечены ресурсами, достойными условиями и своевременной оплатой труда. Важно поддержать маневровые мощности – тепловую и зеленую генерацию. Позаботиться об угольной отрасли, которая все еще остается опорой энергетики зимой", – подчеркивает специалист.
От стабильности и бесперебойности энергетической системы, акцентирует она, напрямую зависит экономическая безопасность государства.
"Надо очень ответственно относиться к кадрам в энергетике, особенно в вопросе мобилизации. Дальнейшее сокращение "брони" может иметь очень негативные последствия для всей отрасли", – предупреждает Виктория Гриб.
Среди ожиданий со следующего года она называет усиление работы в области Энергоэффективности и экономного использования ресурсов. Параллельно, считает нардеп, следует начать полноценную работу по созданию Фонда снижения энергетической уязвимости (Energy Vulnerability Fund), который позволил бы предложить компенсацию по счетам уязвимым домохозяйствам.
"Еще один шаг – синхронизация законодательства с европейскими нормами и стандартами. Украина также нуждается в усовершенствовании законодательства в сфере химической, бактериологической, радиационной и ядерной безопасности (CBRN). Они, наконец, должны удовлетворять требованиям военного времени. Мы начинаем такую работу в парламенте, – сообщила Виктория Гриб. – Также крайне важно обеспечить кредитование производителей электроэнергии государственной и коммунальной формы собственности, а еще – ликвидировать перед ними задолженность. В целом наша задача – не просто модернизировать и восстановить, а перестроить украинскую энергетику по новым стандартам. Сделать ее максимально удобной, эффективной и защищенной от угроз в будущем".
Мы вошли в нынешний отопительный сезон с достаточно положительными ожиданиями
Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отмечает, что энергетический 2023 год начинался с большой тревогой. А завершается с осторожным оптимизмом.
"В начале года не было убежденности в том, что удастся пережить зиму и завершить отопительный сезон без катастрофических последствий, – объясняет Геннадий Рябцев. – Но благодаря усилиям сил обороны Украины и бригад энергетиков удалось быстро возобновить работу поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. И обеспечить электрическую энергию большинству потребителей".
В межсезонье, благодаря помощи наших партнеров и работе операторов систем передачи распределения, а также генерирующих компаний, большинство поврежденных объектов было восстановлено, подчеркивает специалист.
И это, продолжает он, позволило войти в нынешний отопительный сезон с положительными ожиданиями.
"Залогом этого стало обеспечение полноправного членства Украины в организации энергетиков континентальной Европы и создание определенного резерва мощностей распределения, – считает Геннадий Рябцев. – Конечно, не все удалось сделать. Сейчас существуют проблемы, связанные с накоплением долгов, с нормативным обеспечением импорта электрической энергии, с монополизацией энергетических рынков и картельными сговорами на них. Но есть убежденность в том, что эти проблемы удастся решить, если подходить к их решению комплексно. Не паниковать – и создавать условия для развития новой энергетики Украины, которая будет гораздо более надежной и устойчивой, чем это было до начала полномасштабного российского вторжения".
Украине придется строить экономику заново
Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игорь Черкашин размышляю следующим образом:
"По оценке 2023 года следует отметить, что есть результаты по улучшению надежности военной и технической устойчивости энергосистемы по сравнению с 2022 годом. Это, безусловно, плюс. Минусы можно долго обсуждать, но нужно откровенно признаться, что общая система управления экономикой в условиях текущей войны желает лучшего. А энергетика не может существовать отдельно от экономики".
Вся страна, продолжает эксперт, надеется на Победу – и, как следствие, возвращение контроля над крупными энергообъектами, в том числе Запорожской АЭС. Но жизнь, отмечает он, вносит свои коррективы. И, кроме надежд, требуется четкий план перехода на объекты распределенной высокоэффективной когенерации.
"Кроме этого нам нужно реальное управление спросом и наличие систем энергоменеджмента не для отчета, а для результата, – считает Игорь Черкашин. – Стремления в Европу, сопровождающиеся тезисами о "зеленом курсе" и "декарбонизации", сами по себе хороши. Но они должны базироваться на европейском принципе "энергоэффективность – приоритет" при принятии управленческих и технических решений. И это должен быть не просто лозунг, а реальное действие каждый день в каждом проекте".
Мы, акцентирует специалист, должны понимать, что Украине придется не просто восстанавливать экономику, а фактически строить ее заново. И она должна отвечать всем современным требованиям, а не иметь задачи восстановления того, что было.
"Это касается как зданий, так и технологических процессов и инфраструктуры, – уточняет Игорь Черкашин. – Самая сложная задача – обеспечение базы для военных успехов при одновременном строительстве новой экономики. И здесь нужно не забывать, что для этого требуются подготовленные инженерные кадры. Это тонкая грань, где важнее инженер, в окопах или в цехах? Но от правильного баланса зависит результат как на фронте, так и в экономике – и текущей, и будущей".
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