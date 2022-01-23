Для школьников разрабатывают новое меню: Клопотенко раскрыл детали

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
С
2022 года украинские школы перешли на новый стандарт питания, который не все
родители и ученики восприняли позитивно. Однако, шеф-повар Евгений Клопотенко продолжает
разрабатывать новые блюда и вскоре в столовых появится рецептурный сборник.
Новое питание в школах (фото из открытых источников)
Как сообщает "Обозреватель", новые блюда должны разнообразить
школьное меню и способствовать развитию общей гастрономической культуры,
поскольку в сборнике будут рецепты не только украинских блюд, но и лучших кухонь
мира.
Известно,
что в сборник с рецептами войдут 160 уже утвержденных блюд, которые сейчас
готовят для школьников, а еще 340 в разработке. Все блюда будут соответствовать
нормам калорийности, белков, жиров и углеводов.
Технологические
карты и другие документы по новым блюдам шеф-повар со своей командой передаст
на экспертизу в Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМН и
Госпродслужбы уже этой весной. К середине
2022 года в школьных столовых уже появится сборник рецептов.
Напомним,
Евгений Клопотенко отметил, что задача нового школьного меню состоит в том,
чтобы вернуть учеников из супермаркетов обратно в столовую, предложив им
сбалансированное и вкусное питание.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что шеф-повар Евгений Клопотенко прокомментировал,
почему ученикам некоторых школ в Украине может не нравиться школьное питание в
столовых. Как пример, победитель "Мастер шеф" привел норму касаемо регулирования количества
соли и сахара в блюдах.
Читайте
также, что украинский психолог Дмитрий Карпачев объясняет с психологической
точки зрения, почему новое меню в школах вызвало такое сопротивление у детей.
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прохожий
сегодня, 14:02
А кто такой клопотенко, чтобы разрабатывать школьникам меню??? Раньше меню разрабатывалось целыми институтами, а сейчас "разработчик" нарисовался.