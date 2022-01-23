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Для школьников разрабатывают новое меню: Клопотенко раскрыл детали

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко продолжает разрабатывать для украинских школ новые блюда и скоро для столовых появится специальный сборник

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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С 2022 года украинские школы перешли на новый стандарт питания, который не все родители и ученики восприняли позитивно. Однако, шеф-повар Евгений Клопотенко продолжает разрабатывать новые блюда и вскоре в столовых появится рецептурный сборник.

Для школьников разрабатывают новое меню: Клопотенко раскрыл детали

Новое питание в школах (фото из открытых источников)

Как сообщает "Обозреватель", новые блюда должны разнообразить школьное меню и способствовать развитию общей гастрономической культуры, поскольку в сборнике будут рецепты не только украинских блюд, но и лучших кухонь мира.

Известно, что в сборник с рецептами войдут 160 уже утвержденных блюд, которые сейчас готовят для школьников, а еще 340 в разработке. Все блюда будут соответствовать нормам калорийности, белков, жиров и углеводов.

Технологические карты и другие документы по новым блюдам шеф-повар со своей командой передаст на экспертизу в Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМН и Госпродслужбы уже этой весной.  К середине 2022 года в школьных столовых уже появится сборник рецептов.

Напомним, Евгений Клопотенко отметил, что задача нового школьного меню состоит в том, чтобы вернуть учеников из супермаркетов обратно в столовую, предложив им сбалансированное и вкусное питание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что шеф-повар Евгений Клопотенко прокомментировал, почему ученикам некоторых школ в Украине может не нравиться школьное питание в столовых. Как пример, победитель "Мастер шеф" привел норму касаемо регулирования количества соли и сахара в блюдах.

Читайте также, что украинский психолог Дмитрий Карпачев объясняет с психологической точки зрения, почему новое меню в школах вызвало такое сопротивление у детей.


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Источник: https://shkola.obozrevatel.com/news/klopotenko-razrabatyivaet-dlya-shkol-novyie-blyuda-skolko-ih-budet-i-kogda-poyavyatsya-v-stolovyih.htm
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Обсуждения

прохожий

сегодня, 14:02

А кто такой клопотенко, чтобы разрабатывать школьникам меню??? Раньше меню разрабатывалось целыми институтами, а сейчас "разработчик" нарисовался.

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