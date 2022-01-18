Карпачев дал советы родителям, чьи дети не хотят есть блюда по меню Клопотенко

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МЕНЮ
Людмила Слободенюк
Дмитрий Карпачёв. Фото из официального сайта
Многие украинские родители столкнулись с проблемой, что их дети отныне не хотят есть в столовых учебных заведений, где обновили меню с 1 января 2022 года. Из-за этого возник скандал и родители даже написали петицию к президенту Украины с просьбой отменить реформу питания. Поэтому известный в стране психолог Дмитрий Карпачев составил список действенных советов, как научить детей есть новые блюда. Ведь в новом меню меньше соли, сахара, полуфабрикатов и хлеба, но больше овощей, фруктов и мяса, что пойдет детям только на пользу. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают "Комментарии".
Дмитрий Карпачев объясняет с психологической точки зрения, почему новое меню в школах вызвало такое сопротивление у детей.
Поэтому психолог в первую очередь советует родителям ни в коем случае не заставлять детей есть, особенно, если перед вами подросток. И вообще любое насилие над ребенком в вопросах питания может привести к расстройствам пищевого поведения. Пусть лучше ребенок ест столько, сколько хочет, или выбирает то, что ему больше нравится. Это все равно лучше, чем если ребенок останется голодным. Также Карпачев советует родителям не критиковать и не стоять в стороне от реформы, а помочь школе.
Напоследок Карпачев советует родителям сохранять спокойствие. Если ребенок категорически отказывается есть в школе – дайте ему с собой перекус.
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