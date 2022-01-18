Карпачев дал советы родителям, чьи дети не хотят есть блюда по меню Клопотенко

Дмитрий Карпачёв. Фото из официального сайта

Многие украинские родители столкнулись с проблемой, что их дети отныне не хотят есть в столовых учебных заведений, где обновили меню с 1 января 2022 года. Из-за этого возник скандал и родители даже написали петицию к президенту Украины с просьбой отменить реформу питания. Поэтому известный в стране психолог Дмитрий Карпачев составил список действенных советов, как научить детей есть новые блюда. Ведь в новом меню меньше соли, сахара, полуфабрикатов и хлеба, но больше овощей, фруктов и мяса, что пойдет детям только на пользу. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают "Комментарии".

Дмитрий Карпачев объясняет с психологической точки зрения, почему новое меню в школах вызвало такое сопротивление у детей.

"Изменения слишком кардинальны. В новых рецептах — значительное уменьшение соли и сахара, а еда дома стала совсем не похожа на ту, которую дают теперь в школе. Также большинство детей очень осторожно пробуют что-то новое, вводят в свой рацион новые продукты и блюда, поэтому просто боятся или не хотят их пробовать", — уверен знаток детской психологии.

Поэтому психолог в первую очередь советует родителям ни в коем случае не заставлять детей есть, особенно, если перед вами подросток. И вообще любое насилие над ребенком в вопросах питания может привести к расстройствам пищевого поведения. Пусть лучше ребенок ест столько, сколько хочет, или выбирает то, что ему больше нравится. Это все равно лучше, чем если ребенок останется голодным. Также Карпачев советует родителям не критиковать и не стоять в стороне от реформы, а помочь школе.

"Объясните своему ребенку, почему и зачем изменили привычные блюда и куда поделся школьный буфет с булочками. Если вы дома не практикуете правильное питание, то это отличный повод разобраться в теме и проверить, хотя бы, сколько сахара, консервантов и ароматизаторов в обычном соке из пакета. И почему теперь в школе им дают не сладкий компот. Найдите рецепты из нового школьного меню в интернете и приготовьте эти блюда дома. Некоторые предусмотрительные мамы уже больше недели приучают своих детей к новым вкусам, потому что если дома ел, то и в школе будет ", — подчеркивает психолог.

Напоследок Карпачев советует родителям сохранять спокойствие. Если ребенок категорически отказывается есть в школе – дайте ему с собой перекус.



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