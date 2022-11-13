Что ждать от предстоящей недели: почему давление на Россию возрастет - причем здесь деоккупация Херсона

Война, развязанная Россией против Украины и всего демократического мира, продолжает оказывать влияние практически на все страны. И то или иное громкое событие в этой войне, как та же деоккупация Херсона на уходящей неделе, имеет серьезное значение для всей геополитической повестки. Эксперты спрогнозировали эксклюзивно для издания "Комментарии", что нам ожидать в обозримом будущем на внутренней и внешней арене.

Российская техника. Фото: из открытых источников

Для идеологов рашизма сдача Херсона ничем не отличается от возможных последующих сдач Севастополя, Белгорода или Москвы

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков акцентирует, что ключевое событие уходящей недели – освобождение Херсона – определяет и дальнейшее развитие событий.

"Причём, это событие является определяющим как для Украины, так и для россии, – подчеркивает эксперт. – Эта победа вселяет уверенность, что вскоре Украина освободит Крым и остальные оккупированные территории. А для россии сдача Херсона является переломным моментом в войне".

Херсон, продолжает Сергей Быков, был единственным новоокупированным россией облцентром. И выход оттуда россиян показывает людям, что война фактически проиграна.

Фактически, мы имеем дело с зарождающейся опричниной и возможном свержении путина самими идеологами рашизма. Сейчас ключевой вопрос, кто выступит силовым крылом этого движения – военные, спецслужбы или условные "вагнеровцы". Но ключевой момент, что россия под натиском украинской армии сдала оккупированный Херсон. А для идеологов рашизма сдача Херсона ничем не отличается от возможных последующих сдач Севастополя, Белгорода или Москвы", – констатирует Сергей Быков. "Уже Дугин, как один из главных идеологов рашизма, начал говорить о всеобъемлющей ответственности "царя"

российская федерация продолжит еще более пикирующее падение в бездну западной изоляции и ничто ее уже НЕ спасет

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко, говоря о грядущей неделе, спрогнозировал не то, что будет, а то, чего точно НЕ будет.

"НЕ будет точно толку в культурно-гуманитарных изысках некогда "новых русских". Вон даже Депардье заявил, что закрывает свой продюсерский центр в россии. Сирано, а, что ж такое? Медведи и матрешки уже не вставляют? Да уж. А как дышал… НЕ будет покоя всяким усатым иудам. Вон Лукашенко заявил, мол, Беларусь может объявить западным инвесторам национализацию. Неужели? Не национализацию скоро придется объявлять старой шл*хе, а лезть на 3-метровый бетонный забор между Украиной и РБ и уже оттуда, с "колючкой" на шее, грузить умы бредом на кшталт "откуда готовилось наступление"… НЕ будет спокойствия в рф. НЕ будет ни на неделе, ни через неделю, ни через месяц. Вон, вижу инфо, мол, россия готовится к войне (да неужели?) и проверяет уже на своей территории бомбоубежища и воздушную тревогу. Ну, что тут сказать. Только Киев за время это гребаной их "СО" около 600 раз слышал сирены. Мы привыкли. Не торкает нас уже так, как по началу. Теперь и вы потанцуйте под "милый уху" вой! А что ж вы хотели – бумеранг возвращается однозначно…".

На неделе, прогнозирует эксперт, Германия усилит санкции против Ирана. Тут понятно, констатирует он – НЕ стоило помогать всяким убогим!

Ну, какая рыночная экономика? Они там даже гвозди не умеют сами производить, зато "гордо" тырят из разграбленного украинского (!!!) Херсона железные паровозики с детских площадок. Карл, паровозики с детских площадок!!! О каком их месте на мировом рынке может речь идти вообще?". "НЕ будет уже россия страной с рыночной экономикой, – продолжает Сергей Дойко. – Вот 20 лет была, а тут не будет: США вычеркнули ее из числа таких стран

И – вишенка на политическом торте, продолжает эксперт. 15-16 ноября на Саммите G20 на Бали путина НЕ будет. Он даже НЕ обратиться онлайн к участникам форума. Представлять россию будет глава МИД страны-агрессора – лавров.

"Так называемого финального "семейного фото" тоже НЕ будет. Почему? Да тут всё просто – не собираются, видно, мировые лидеры фотографироваться с "лошадьми". Очевидно, не хотят портить свои портфолио на перспективу", – поясняет Сергей Дойко.

НЕ будет, уверен он, игнора Украины со стороны США. Как видно по предварительным результатам промежуточных выборов в Сенат и Палату представителей (куда, по всей их логике процесса, просто обязана была большинством зайти оппозиция – республиканцы), "контрольный пакет" в Сенате, скорее всего, будет у демократов.

"А это значит, как мне неоднократно говорил американский политический стратег Юрий Ванетик, что поддержка Украины со стороны США останется при любой погоде. Так, по-видимому, оно и будет. Тут он был прав. Как и прав в своей недавней статье "Why sanctions don't hurt US", где вывод сделан очень правильный, как на мой взгляд: "У Америки – сильная продуктивная экономика. Она не привязана к россии так, как ее европейские коллеги. В конечном счете, Америка может гордиться тем, что ее усилия по борьбе с ужасающими гуманитарными преступлениями, совершенными россией против гражданского населения Украины, не должны подорвать ее собственную экономику". Резюмируя: российская федерация продолжит еще более пикирующее падение в бездну западной изоляции и ничто ее уже НЕ спасет. В бункерах, как мы убедились, думается туго – воздух больно спертый. Нужно больше гулять на свежем воздухе... Желательно там, где местность максимально просматривается... Снайперу так драйвовее", – заключает Сергей Дойко.

Судя по всему, мировое сообщество усилит давление на рф, требуя остановить агрессию против Украины

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Украины Руслан Соболь рассуждает так:

"Предстоящая неделя полна надежд. В том числе, что саммит "Большой двадцатки" на Бали может дать ответы на многие вопросы. Есть надежда на положительные результаты. Не случайно путин не поехал туда, отправив вместо себя министра иностранных дел лаврова. Не случайно же новый премьер-министр Великобритании – Риши Сунак – заявил, что на саммите международное сообщество бросит вызов путинскому режиму. Судя по всему, мировое сообщество усилит давление на рф, требуя остановить агрессию против Украины, а фактически – против всего демократического мира".

По мнению Руслана Соболя, Москва будет стараться приостановить войну на выгодных для себя условиях, но пространство для маневра у страны-агрессора всё меньше.

"В информационном поле всё громче звучит тема переговоров. И это не случайно. Надеюсь, Украина отстоит не только свои территориальные, но и финансовые интересы. Нужно добиться от агрессора компенсации ущерба, нанесенного этой войной, репараций и так далее. Мы, увы, не сможем вернуть самого дорогого – жизни людей. Но за экономический ущерб, за разрушенные бизнесы, за все свои преступления – россия обязана понести ответственность перед Украиной и цивилизованным миром, – подчеркивает Руслан Соболь. – В том числе ответственность финансово-экономическую".

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