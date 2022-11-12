Как отреагировал мир на происходящее вокруг Херсона – чего ждать на фронте дальше

Во время вечернего обращения 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, говорил о ситуации в районе Херсона, который радостно встречает украинских освободителей. По словам главы государства, единственный шанс для спасения российских солдат, наемников и коллаборантов – сдаться в украинский плен. В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уверяет, что отвод войск ухудшил положение ВС РФ – на левом берегу оккупанты будут словно на ладони. Известно, что россияне, отступая, не только разрушили мосты, но и повредили дамбу Новой Каховки. О чём говорит мировая реакция на происходящее вокруг Херсона? Как и почему события на театре военных и дипломатических действий могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото из открытых источников

Если мир хочет скорейшего завершения войны – осуществлять давление следует на Россию

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер отмечает:

"Для многих стран возвращение Украиной Херсона стало важной победой, которая в очередной раз продемонстрировала, что наша страна может побеждать РФ и возвращать свои территории, имея определенное оружие и мощности. С другой стороны, к сожалению, всё больше давления и разговоров в стиле – надо садиться за стол переговоров. Мол, когда стратегическое преимущество на стороне Украины, это может стать хорошей почвой для того, чтобы вести переговоры с РФ с позиции силы. Главное – вести их...".

По словам эксперта, в ряде изданий, в том числе в западных, турецких, есть нарративы, что впереди зима, ни одна из сторон не сможет серьезно продвинуться. Продвигается идея о том, что ресурсы и Украины, и России истощены, что боевые действия достигли кульминации, пика, что эту войну именно военным путем не сможет выиграть ни одна из сторон, а потому – надо заключать некие соглашения, "замораживать" конфликт.

"Это активно продвигается и силами роспропаганды и так называемыми полезными идиотами, которые или от всего устали, или переживают – как пройти зиму с высокими ценами на газ и продовольствие. Но мы слышали четкое заявление от секретаря СНБО Украины Данилова. Он подчеркнул, что мы не холодильник – и ничего "замораживать" не собираемся, продолжим отвоевывать свои территории. Потому что речь не только о территориях, но и о тех людях, которые там живут", – отмечает Евгения Габер.

Для многих стран, к сожалению, эта ситуация выглядит иначе, подчеркивает она. И в той же Турции приходится много пояснять, что временное перемирие – не вариант для нас, как и "заморозка" ситуации.

"Речь идет о войне геноцидного типа, об уничтожении мирного населения на оккупированных территориях, об изменении там демографической ситуации. И для нас даже приостановка боевых действий (не говоря уж о неких уступках) означает – бросить на произвол судьбы на неопределенный срок наших людей", – поясняет эксперт.

Опять же, в Турции сейчас активно продвигается идея о том, что ядерные державы не проигрывают, не сдаются. Поднимается вопрос энергетического, продовольственного, гуманитарного кризисов (те же беженцы).

что РФ – мощная, великая держава, а то, что происходит сейчас – нападки коллективного Запада на Россию, которая лишь сопротивляется. И якобы выступает за переустройство миропорядка на более справедливых условиях многополярно мира. Это не соответствует действительно, потому что на самом деле речь об агрессии одной державы против другой — суверенного государства. Попытка легитимизации этого на уровне таких нарративов — недопустима. При этом, – отмечает Евгения Габер, – Турция не признаёт аннексии украинских территорий РФ, поддерживает территориальную целостность нашего государства, говорит о необходимости справедливого мира для Украины". "Буквально сегодня президент Турции Эрдоган, выступая на конференции по результатам визита в Узбекистан, заявил

Но пути достижения такого мира мы видим по-разному.

"В Украине, с моей точки зрения – абсолютно справедливо – говорят о необходимости или выбивать врага силой, или сделать так, чтобы отход россиян до границ 1991 года, возврат всех наших пленных и политзаключенных стали условием для любого переговорного процесса. Но, увы, во многих странах мира этот процесс видят от обратного: "замораживание" или приостановка конфликта, переговорный процесс, а потом уже какие-то требования к РФ. С этим надо бороться, при этом, не реагируя излишне эмоционально, – уверена эксперт. – Четкая позиция Украины должна быть донесена до наших партеров. Не мы начинали эту войну. И, если мир хочет ее скорейшего завершения — осуществлять давление следует на Россию (чтобы она выводила свои войска), а не на Украину".

От рашистов можно ожидать чего угодно, у них нет логики вообще, а уж тем более сейчас

Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко подчеркивает, что форсирование Днепра под вражеским огнем – это потеря кучи техники, живой силы. Особенно учитывая, что с другой стороны, не левом берегу, россияне укрепились и ждут нас. Так что, прогнозирует он, мы не будем форсировать реку сейчас.

"Было бы правильно, – считает он, – если бы наши сейчас двинули в Запорожской области, сделав для неприятеля небольшой "котел". В то же время, кац*пы могут в ближайшее время начать хаотично обстреливать Херсон. И преподносить это в информационном пространстве, будто ВСУ, прикрываясь гражданскими, завели военную технику в жилые районы. Обкатанная схема российской пропаганды".

Александр Кондратенко отмечает, что расстояние от Херсона до перешейка – около 100 км. И теоретически, мы можем обстреливать всю левобережную часть Херсонской области и даже доставать до Крыма.

"Это и будет происходить, – уверен эксперт. – Мы станем бить по логистическим цепочкам, по которым могут идти дополнительные резерв противника…".

Он обращает внимание, что всё чаще звучат призывы к переговорам, на которые в Украине, понятно, никто уже не пойдет.

"Я предполагал, что после сдачи Херсона рашисты нанесут массированный удар по нашей критической энергоструктуре. Но этого не случилось. Однако на следующей неделе, когда ожидаются морозы, противник вполне может прибегнуть к тактике ракетного терроризма, надеясь, что гуманитарная катастрофа в Украине перекроет военные поражения агрессора. Но точного прогноза развития ситуация не может дать никто, – подчеркивает Александр Кондратенко. – На фронте она меняется динамично. Сейчас в нашу сторону. Но могут возникнуть проблемы и у нас, если у противника появиться возможность сформировать новые ударные группы – и бросить их в Донецкую область, к примеру, в район Бахмута, где идут серьезные бои".

Если мы всё же выйдем на левый берег, скорее всего, будем двигаться не в сторону Донбасса, а в сторону Крыма, считает эксперт.

"Что касается Каховской ГЭС. Пока кац*пы находятся на левом берегу Херсонщины, никто дамбу подрывать не будет. Иначе это – самоубийство. К тому же, такой подрыв будет означать то, что о воде в Крым можно забыть. В то же время, – отмечает Александр Кондратенко, – от рашистов можно ожидать чего угодно. У них нет логики вообще, а уж тем более сейчас, когда агрессор оказался в роли крысы, загнанной в угол. Иногда кажется, что россияне играют в некую компьютерную игру, где можно пересохраниться… Думаю, до зимы военная кампания останется плюс-минус в тех границах, что и сейчас. А на весну возможны серьезные наступательные действия с нашей стороны".

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