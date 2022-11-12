Очередное поражение РФ в войне: может ли теперь произойти взрыв в самой России – к чему нужно готовиться

Российский политолог Валерий Соловей уверяет, что после позорного ухода российской армии из Херсона Запад якобы предложил российскому диктатору Владимиру Путину условия капитуляции. А политический деятель, российский оппозиционер Андрей Пионтковский в эфире FREEДОМ заявил, что Путин стремительно близится к тому положению, когда его будет ненавидеть вся Россия – как опьяненные пропагандой граждане, так и проевропейская оппозиция. Можно ли ожидать, что продолжающаяся позорная для россиян война против Украины выльется вскоре во вспышку гнева в самой РФ? Или нас ожидает весьма неоднозначные перемирие или мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Следующий этап – слом формулы "есть Путин – есть Россия"

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

"Россия, похоже, считает, что зима ослабит и Украину (даже если у нас будут военные победы, будут и тьма, холод, постоянные проблемы с электроэнергией, отоплением, водой, связью, потоки мигрантов и беженцев), и Запад (где сможет вызревать переговорная позиция, более удобная Кремлю). Мы же считаем, что внутри самой ослабленной войной РФ начнутся некие процессы, подталкивающую ее к формулированию здравой переговорной позиции".

По словам аналитика, из того, что она читает в западных СМИ, там сформировались условные три группы.

Первая считает, что надо помогать Украине деоккупировать территории, но при этом усматривает возможность компромисса. К примеру, по Крыму, который может быть "вынесен за скобки", либо попасть под некое совместное управление, либо еще что-то в этом роде.

Вторая группа считает, что достаточно сломать политический режим Путина – и всё в стране-агрессоре переменится, остановится война.

Третья группа уверена – надо настолько ослаблять РФ, чтобы та распалась. По их мнению, просто смена путинского режима не гарантирует, что Россия не станет продолжать свою экспансионистскую политику.

"Это условные группы, но единого мнения по поводу того, как, на каких условиях должна завершиться российско-украинская война, на Западе нет. Если страны западной и южной Европы опасаются ядерных вызовов, то восточная Европа – Польша, страны Балтии, опасаются вообще всех вызовов, которые несет Россия. А постсоветское пространство боится шантажа, в том числе энергетического, которым РФ занимается даже по отношению к сравнительно лояльным к ней странам, тому же Казахстану. Так что я ближе к мнению Пионтковского, чем Соловья, – призналась Олеся Яхно. – Не считаю, что Запад предлагает РФ некий пакт. Скорее он хочет в принципе начать переговоры. Но лишь если это настоящие переговоры, а не троллинг, когда Кремль уверяет о своей готовности говорить, но продолжает атаковать Украину".

Эксперт считает, что больше ставок на то, что некие процессы будут происходить в самой России.

"Люди там уже недовольны. Кремль разрушил рамку, мир, в котором россияне жили много лет, который устраивал и верхний слой (политики, чиновники, условная "элита") и нижний (обычные граждане). Последние получали прекрасную пропагандистскую картинку – какие россияне сильные (воюют тут и там), значимые, как все их боятся, а потому хотят их страну разрушить. Плюс – был условный уровень достаточной наполняемости холодильника. В обмен общество (в большинстве своем, кроме тонкой интеллектуальной прослойки) согласилось расстаться с гражданской активностью, с политическими свободами. Но сейчас мобилизация, санкции и реальная война, вторгнувшаяся практически в каждый дом, разрушают эти реалии. А придя на войну этот "глубинный народ" видит, что рушится еще и миф о якобы "второй армии мир". Недовольство зреет и будет зреть – это факт. Верхний слой (элиты) всё больше чувствует тупиковость, опасность лично для них этой войны. Да, силовики греют руки, "распиливают" средства, выделяемые на войну. Но остальные-то несут потери. И внутри РФ неизбежно начнутся расколы, в том числе в ракурсе социальной несправедливости, которую наглядно продемонстрировала мобилизация (никто из детей "элит" повесток не получил, да и в Москве с Санкт-Петербургом забрали на фронт куда меньше, чем из глубинки). Плюс – военные поражения заставляют "ястребов" критиковать действия части власти", – подчеркивает Олеся Яхно.

Она напоминает, что тот же Пригожин (хозяин ЧВК Вагнера) открыто делает нападки на министра обороны Шойгу. Но пока "ястребы" будут кричать в стиле "всё для фронта, всё для победы", другая часть будет ратовать за компромисс, потому что не понимает, зачем эта война, особенно, если она касается их лично, прогнозирует аналитик.

"Следующий этап – слом формулы "есть Путин – есть Россия". Важно тем, кто хочет менять что-то, понять, что Россия будет и без Путина. Просто это будет не путинская воинственная РФ, а более демократичная, открытая, понятная миру. Подчеркиваю, я ближе к мнению Пионтковского, что некие внутренние процессы в РФ смогут в итоге заставить ее осознанно прийти к переговорам. Пока это не вызреет внутри страны-агрессора, та продолжит жить в логике войне, просто по инерции. Даже неся потери во всех смыслах", – поясняет Олеся Яхно.

Эксперт акцентирует, что проваленный российский блицкриг и последующие их отступление с севера Украины, поражения на Харьковщине и Херсонщине, громадные потери на Донбассе наглядно демонстрируют силу духа украинского народа в целом и ВСУ в частности.

"Мы демонстрирует агрессору, что не поддадимся, что нас невозможно захватить, сломить, – отмечает Олеся Яхно. – В РФ это всё более четко осознают. И внутренние процессы по этому поводу там уже идут. Но, чтобы вызрел переговорный процесс – важно понимать, с кем его проводить. Кто из российских политиков будет делегирован для этого. Пока таковых не видно. Ведь безумные заявления звучат не только от Пригожина, но и от системных российских политиков и чиновников, включая дипломатов".

Нужно готовиться к удару по западной части Украины, нужно готовиться к принятию "заморозки" войны и переговоров

Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга поделился таким мнением:

"Если я и могу что-то сделать полезное для умов наших граждан, так это посоветовать НИКОГДА не слушать ни "соловьев" ни "пионтковских" ни прочих ГОВОРУНОВ "либеральной" башни кремля, которую нам "втюхали" вместо "алчной" предыдущей башни "суркова-медведчука". Нет, по кремлю не бегают медведи с балалайками и не пьют "рябиновку" — там весьма грамотные – те, кто еще при Союзе уехал из Киева работать в ЦК, пробившись наверх".

РФ, поясняет эксперт, всегда всё делает по плану. А значит, нам стоит ожидать переговоров, ибо они заплатили за это ценой своего фундамента, т.е., мифологией государства, сдав без боя Херсон.

"На этот раз не выйдет увильнуть, как это было в трех предыдущих сериях. Исход из-под Киева под подписание "Стамбула-1", исход со Змеиного под вывоз удобрений и зерна под видом "сделки", выход из Харьковской области под "аммиачную сделку". На этот раз гарантами переговоров являются США, – считает Михаил Чаплыга. – И все могли своими глазами наблюдать, как это достигалось, и осознавать, что финальная точка будет поставлена на саммите "Большой двадцатки". Да, в Кремле идут сложные и "искристые" процессы, но это системные процессы. А система не меняется от того, будет там путин и шмутин. Система будет воспроизводить саму себя. Не существует никакой "другой России", кроме, как в жадной фантазии "пономаревых", что, сидя в дорогих ресторанах Киева, изображают для Сороса и Госдепа творческое освоение их денег на "некие армии". Все это – иллюзия и кормушка. Не более того. И Кремль это знает и поощряет. К черту иллюзии! Нужно готовиться к удару по западной части Украины. Нужно готовиться к принятию "заморозки" войны и переговоров, даже если вы об этом не узнаете из моноэфиров".

Нужно готовиться, предупреждает эксперт, к тому, что скоро каждому придется искать ответ на вопрос без ответа: "Зачем всё это было – и ради чего...".

"Этот вопрос, – подчеркивает Михаил Чаплыга, – всегда возникал после всех войн и приводил к более страшным вещам, чем сама война. И так будет – и у нас, и в РФ".

Антипутинская риторика ультранаци становится более радикальной

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса обращает внимание, что на этой неделе пропагандист, социолог, идеолог "русского мира" Александр Дугин опубликовал жесткий текст после ухода россиян с Херсона. В нем он непрозрачно намекнул, что Путина, если он всех ультранационалистов и далее будет разочаровывать, могут сбросить в результате внутреннего переворота.

"Интересный тренд. Антипутинская риторика ультранаци становится более радикальной, смелой. Ранее они такого себе не позволяли, – отмечает Илия Куса. – Сперва мягко критиковали власть в общем, потом самого Путина. А сейчас дошло даже до угроз".

При этом эксперт считает, что организационно подобные группы в РФ на данный момент – слабые, несамодостаточные, разобщенные. Но мы, акцентирует он, видим важный тренд, который начал проглядываться после истории с Херсоном.

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