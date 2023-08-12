Что скрывается за заявлениями Медведева и Лукашенко – стоит ли ждать новых провокаций



















Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал "пропагандистским трепом" угрозы экс-президента РФ, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева вторгнуться в Польшу. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после ряда провокационных действий и заявлений в адрес Польши, в том числе при задействовании вагнеровцев, вдруг начал заявлять о необходимости изменений польско-белорусских отношений в лучшую сторону. О чем говорит подобная смена риторики? Способен ли Лукашенко еще вести самостоятельную игру, не оглядываясь на Кремль? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Риторика Лукашенко может меняться, но, по факту, он будет отрабатывать для Кремля историю о Западе как об агрессоре, который якобы хочет напасать на Беларусь или Россию

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно поясняет:

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"Риторика Лукашенко – это точно не риторика самостоятельного игрока. Она полностью вписана в общую информационную линию, которую ведет РФ. А линия эта сейчас базируется на меседже, что в Украине российские войска воюют не против Украины, а против коллективного Запада".

Эксперт обращает внимание, что в стране-агрессоре появилась целая череда заявлений в стиле "надо бы вдарить по Западу, чтоб неповадно было". Об этом, отмечает она, то и дело говорят на российских пропагандистских телешоу. Такое мнение периодически озвучивает Медведев, избранный Кремлем на должность нового Жириновского. Об этом же была недавняя статья российского политолога и экономиста, доктора исторических наук Сергея Караганова, предлагающего нанести ядерный удар по какой-то из стран НАТО.

"То есть, активно продвигается месседж, что Россия воюет с Западом. Так сейчас там пытаются оправдать войну. Ведь объяснять собственным гражданам, зачем нужно было вообще нападать на Украину, руша все экономические связи с Западом, получать санкции и частичную мобилизацию – всё сложнее. Вот Кремль и рассказывает, что он якобы не агрессор, а лишь – обороняется от потенциальной угрозы. Что подразумевает периодические выпады в адрес Запада. В том числе устами Лукашенко", – отмечает Олеся Яхно.

Нельзя исключать, продолжает она, что существует некий совместный российско-белорусский план провокаций на границах Беларуси с восточной частью блока НАТО – Польшей, странами Балтии. Чтобы продолжать раскачивать тему противостояния с Западом.

из-за чего он как бы нервничает. Потом берет свои слова обратно, уверяя, что просто пошутил Теперь он начинает рассказывать, что хочет улучшить отношения с Польшей. Затем может тоже сказать, что это была шутка. Риторика его может меняться, но, по факту, он будет отрабатывать для Кремля историю о Западе как об агрессоре, который якобы хочет напасать на Беларусь или Россию. И в какой-то момент вполне может осуществиться гибридная провокация со стороны Кремля – руками вагнеровцев или белорусских военных с территории Беларуси. Не исключена и засылка шпионов, диверсантов под видом мигрантов. Не зря Польша отправляет на свою границу с Беларусью десять тысяч военных При этом, в случае провокаций Лукашенко, выдающий сейчас миротворческие заявления, будет рассказывать, что он тут ни при чём, не при делах, "прикидываться шлангом". Хоть понятно, что очень даже "при чём", ведь граница-то – белорусская", – констатирует аналитик. "В 2021-м для таких провокаций использовали беженцев из Ирака, которым предоставляли льготные условия для полета в Беларусь с обещанием спокойного перехода границы. Сейчас для этого – используют тему вагнеровцев, которые возводят свои лагеря по Беларуси и, по словам Лукашенко, якобы хотят совершить "экскурсию" в Польшу

Заявления Лукашенко больше похожи на спам, попытку болтовней перекрыть саморазоблачительные угрозы направить вагнеровцев в Польшу

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий предполагает, что угрозы Медведева в адрес Польши – это попытки зондировать почву по поводу расширения агрессии.

"Это могло бы быть возможностью для обанкротившегося российского руководства перекрывать одно преступление другим, одну агрессию – другой, но только в случае сбоев в поддержке НАТО. Сейчас таких сбоев нет. Сомневаться в том, что НАТО встанет на защиту своих членов, не приходится", – считает эксперт.

Что касается заявлений Лукашенко, то пока это, по мнению Александра Палия, больше похоже на спам, попытку болтовней перекрыть саморазоблачительные угрозы направить вагнеровцев в Польшу.

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