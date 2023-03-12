Что произошло и происходит в Грузии – как грузинам отстоять свою независимость

Попытка пророссийского парламентского большинства в Грузии протянуть законопроект о "иноагентах" закончилась провалом. Массовые протесты вынудили парламентариев отступить. При этом со стороны российских пропагандистов звучали угрозы вплоть до "шарахнуть по Тбилиси" (отличилась Маргарита Симоньян). В свою очередь, эксперт Georgian Strategic Analysis Center Гела Васадзе считает, что далее угроз РФ не пойдет, потому как погубила свой боевой потенциал в Украине. О чём говорит в целом то, что произошло и происходит в Грузии? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Попытка протянуть законопроект об "иноагентах" — это откровенное подыгрывание части грузинского политикума Кремлю

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

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"Грузинский народ показал всему миру, что это страна с демократическими ценностями. И отказываться от них общество не намерено, тем более, имея опыт положительного внедрения реформ. Как и Украина, Грузия столкнулась с российским вторжением, оккупацией, потерей части территорий (уверена – временной), масштабной пропагандисткой работой со стороны РФ. И то, что сейчас переживаем мы, очень отзывается грузинскому обществу. Я благодарна ему за поддержку".

Катерина Коваль уверена – попытка протянуть законопроект об "иноагентах" это не случайность и не глупость части грузинского политикума, а его откровенное подыгрывание Кремлю.

"Такой же закон действует в РФ, позволяя добивать остатки свободы слова. Во многом из-за того, что российское общество лишили возможности анализировать, оно приняло войну, развязанную путинским режимом против Украины. У Кремля есть мощный пропагандистский механизм, задействованный не только внутри РФ, но и далеко за ее пределами. В том числе в Грузии, часть политиков которой попала под московское влияние. И пыталось в своей стране создать инструмент подавления свободы слова по аналогии с тем, что имеется у Кремля", – отмечает эксперт.

По ее мнению, очень показательным было, в том числе для всего мира, что грузинский народ четко дал понять части пророссийских политиков, что не даст свернуть страну с евроинтеграционного и евроатлантического пути. Что не позволит насадить в Грузии российские порядки.

"Ну, а истерия роспропагандистов по этому поводу говорит сама за себя, – считает Катерина Коваль. – Как правило, громче всех кричит тот, кто чувствует свою вину, чьи планы рухнули. А всему цивилизованному миру стоит осознать, что РФ надо бить на всех фронтах. Включая информационный, где она пока достаточно сильна. Что надо рубить щупальца роспропаганды везде, где только можно. Выдавливать это спрута отовсюду. Иначе снова и снова будут вспыхивать конфликты, к которым так или иначе причастен Кремль с его имперскими замашками. На примере Украины мы видели пагубное влияние роспропаганды, вылившееся в итоге в предательство тех же "беркутовцев", части политиков и чиновников, военных и прочих силовиков. Всем странам, исповедующим принципы цивилизованного сосуществования, следует, наконец, осознать – агрессия России направлена не просто против Украины, но в целом против демократического мира, против глобальной безопасности. И устранять эту угрозы мы должны вместе".

Путин ведет против Грузии гибридную войну со времен Саакашвили

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поясняет:

"Грузии нужно продолжать бороться за свою независимость и европейское будущее. В противном случае Россия может превратить Грузию в failed state – несостоявшееся государство. Как она пыталась сделать с Украиной, но получила неимоверный отпор".

Грузинам, продолжает эксперт, необходимо бороться. Ведь Путин ведет против них гибридную войну со времен Саакашвили. И конечная цель россиян – покорить Грузию. Сделать ее своеобразной колонией РФ.

"Грузины должны отстоять свою независимость и привести к власти людей, которые служат интересам собственной страны, всего грузинского народа", – констатирует Сергей Быков.

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