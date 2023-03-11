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СНБО наложил санкции на Parimatch на 50 лет

Компания Parimatch обратилась к президенту из-за санкций СНБО

сегодня, 15:28
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские. Об этом свидетельствует указ президента №145/2023 от 10 марта 2023 года. Среди тех, против кого введены санкции – Parimatch. В компании уже обратились к главе государства 

СНБО наложил санкции на Parimatch на 50 лет

Parimatch. Фото: из открытых источников

Согласно президентского указа санкции введены, как против российских, так и против украинские беттинговых компаний. К последним относится и Parimatch, на которую теперь наложили санкции. В компании уже отреагировали и обратились к президенту Украины.


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"После начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины отдельными работниками Службы безопасности Украины создается давление на компанию", — утверждают там.

По словам компании, представители СБУ якобы блокировали работу платежных систем, создавали основания для открытия уголовных дел по статьям "государственная измена" и "осуществление коллаборационной деятельности", а также "фальсифицировали данные по компании" и пытались внести компании холдинга в санкционные списки.

В Parimatch утверждают, что бренд прекратил деятельность на территории России после начала полномасштабного вторжения, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора. Подтверждением тому, по словам представителей компании, является официальное заключение и заключение международной юридической фирмы Mayer Brown (DOU пошлет запрос на получение экземпляра заключения).

"На протяжении всего времени военного вторжения России в Украину к нам ни разу не поступали запросы от СБУ по поводу разъяснений остановки франшизы в России. Контакты с сотрудниками СБУ имели только формат угроз, устрашения и вымогательства", — добавили в Parimatch.

В обращении компания подчеркнула, что помогла силовым структурам и благотворительным фондам на "общую сумму более 500 млн грн", и попросила президента Зеленского проверить информацию о деятельности Parimatch и "совершить соответствующие действия по всем неправомерным нарушениям со стороны Службы безопасности Украины".

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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
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