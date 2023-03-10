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Никто цацкаться не будет: Симоньян угрожает Грузии бомбардировкой Тбилиси

Российская пропагандистка считает, что у войск РФ не будет сантиментов в отношении Тбилиси, ведь там нет Киево-Печерской лавры

сегодня, 11:14
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Автор:

Кравцев Сергей

Одна из самых топовых российских пропагандистов Маргарита Симоньян в очередной раз показала уровень своей кровожадности и пригрозила народу Грузии ракетным ударом на фоне протестных акций, которые 7 марта начались в Тбилиси. В своем Telegram-канале она заявила, что войска РФ могут без сантиментов "шарахнуть" по центру Тбилиси. 

Никто цацкаться не будет: Симоньян угрожает Грузии бомбардировкой Тбилиси

Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников

Симоньян вспоминала о словах своего "друга" американского историка Стивена Коэна, который еще 15 лет назад "предсказал распад Украины", заявив, что после его смерти она одна разбирается в общественно-политической ситуации.


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"Не осталось у них кремленологов, и некому им подсказать, что, в случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая", — заявила она.

При этом Симоньян придумала сразу три причины для удара по Грузии: российским войскам сейчас "не до сантиментов", в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры, россияне никогда не считали себя "одним народом с грузинами".

"Российская Федерация никогда не была "Тбилисской Русью". Так что зря вот это все затеяли. Пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей. Раз уж они сами себя не жалеют", — заявила пропагандистка.    

Напомним, что вечером 7 марта в центре Тбилиси начались массовые акции протеста против принятия закона "об иноагентах" со стороны парламента Грузии. Как известно, сейчас аналогичный закон "об иноагентах" принят на территории РФ. С его помощью Кремль "закрывает" рты СМИ, публичным лицам и обычным гражданам.                                

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Источник: https://t.me/margaritasimonyan/12740
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