Что происходит в украино-турецких отношениях: в чем главный интерес Украины

Во время вечернего видеообращения 5 января украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел очень содержательный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом (сотрудничество в разных сферах, в том числе оборонной, приглашение представителя Турции на встречу советников в Давосе по поводу формулы мира). Как расцениваете украино-турецкие отношения последнего времени и перспективы их развития? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турция остается стратегическим партнером Украины

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко акцентирует, что Турция является одним из стратегических партнеров Украины (и в экономическом, и в политическом плане) – при всей неоднозначности политики Эрдогана, в том числе и его особых отношений с Путиным.

из Зернового соглашения", – напоминает эксперт. "С началом полномасштабного вторжения России в Украину Турции удалось сохранить активные дружественные отношения с обеими воюющими странами. А Эрдоган стал едва ли не главным и наиболее эффективным посредником в попытках мирных переговоров между Россией и Украиной. Можно вспомнить и переговоры в Стамбуле в конце марта 2022-го, и Зерновое соглашение, и обмен "азовцев" на Медведчука. Но всё это было в первый год широкомасштабной российской агрессии. В 2023-м миротворческие посреднические усилия Эрдогана, как и других претендентов на роль "миротворцев", оказались безуспешными. Более того, Россия вышла

Турция, продолжает он, сохраняет свой относительно нейтральный статус в отношениях с Россией и Украиной, однако постепенно стала утрачивать статус самого продвинутого посредника в контактах между двумя воюющими странами.

главную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты. После возникновения кризиса на Ближнем Востоке в октябре 2023-го Турция не просто сосредоточилась, а даже зациклилась на конфликтных отношениях с Израилем. К тому же, Эрдоган стал использовать весьма агрессивную риторику по отношению к Западу и США. Правда, это не мешает ему вести весьма прагматичные переговоры с Соединенными Штатами. Так или иначе, но в последние три месяца украинская проблематика отошла для Турции на второй план", – констатирует политолог. "В недавнем – самом масштабном – обмене военнопленными

Однако, отмечает он, не в интересах и Украины и Турции отказываться от активных стратегических отношений.

"Это подтвердил и телефонный разговор президентов Зеленского и Эрдогана, ставший "очень содержательным" по оценке президента Украины. Турция остается для нас очень важным экономическим и политическим партнером. При этом не обо всех партнерских проектах Украины с Турцией (особенно в оборонной сфере) будет появляться публичная информация, – поясняет Владимир Фесенко. – Очевидно, что Украина заинтересована в более активном участии Турции в переговорах по Формуле мира президента Зеленского. Весьма вероятно, что Эрдоган попытается вернуться на трек мирного посредничества между Украиной и Россией. Однако не стоит ожидать в ближайшие месяцы каких-то прорывов и сенсаций на этом направлении, как и в целом в украино-турецких отношениях. Для этого пока нет ни объективных, ни субъективных предпосылок".

Эрдоган не просто так помогает РФ

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

"Несмотря на позицию Турции в контексте РФ (не вводила санкции, принимает у себя российских туристов, помогает обходить некоторые ограничения, хоть уже меньше, чем ранее — после предупреждений со стороны США), турецко-украинские отношения можно охарактеризовать как стратегическое партнерство. Мы помним, как в начале войны нам очень помогли турецкие БПЛА "Байрактар". В области производства беспилотников между нашими странами крепнет сотрудничество. Плюс – Турция сыграла важную роль в освобождении командиров "Азова", важна нам в контексте евроатлантической интеграции Украины. Она также играет важную роль в вопросе Крыма, не признавая его аннексии Россией".

Вопрос крымских татар – очень болезнен для Турции, подчеркивает эксперт. И напоминает, что позиция официальной Анкары тут четкая – не признание оккупации Крыма, нарушения территориальной целостности Украины в принципе.

"Сейчас Украина активно налаживает сотрудничество с представителями разных стран в контексте развития своего ВПК. Уже прошел ряд оборонных форумов. И Турция с ее мощным ВПК здесь – очень хороший для нас партнер. Кооперация в этой сфере не особо афишируется по той причине, что для официальной Анкары важно сохранять нормальные отношения как с Киевом, так и с Москвой", – поясняет Игорь Петренко.

Безусловно, Эрдоган не просто так помогает РФ, отмечает эксперт. Он действует в национальных интересах, чтоб получить больше выгоды из ситуации. К сожалению, такой прагматичный подход играет против нас. Но тут мы ничего поделать не можем.

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