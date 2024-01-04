Почему в РФ появился интерес в обмене пленными: в США назвали причину

Высокопоставленные российские чиновники могут быть заинтересованы в том, чтобы представить Россию как страну, которая придерживается гуманитарных и других правовых принципов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Обмен военнопленными. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что желание запустить новую информационную кампанию может быть связано с тем, что за последние несколько недель произошла целая серия инцидентов, когда российские войска использовали украинских пленных солдат и офицеров для явных нарушений Женевской конвенции о военнопленных, в том числе использовали их в активных боевых действиях в качестве живого щита, казнили и пр.

Именно потому выбор времени для обмена может быть частью новой информационной кампании.

Напомним, Россия и Украина провели один из самых крупных обменов военнопленными за все время большой войны, который состоялся 3 января. Он стал первым официальным обменом военнопленными с августа 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что из российского плена в Украину вернулись более 200 украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец позже уточнил, что в рамках 49-го обмена военнопленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулись 230 украинских военнослужащих.

Лубинец и Зеленский отметили, что многие украинские военнопленные воевали и попали в плен на острове Змеиный и в Мариуполе, предполагая, что эти солдаты находились в российском плену почти два года.

Министерство обороны России, в свою очередь, заявило, что 248 российских военнослужащих вернулись в Россию в рамках обмена, и, в частности, поблагодарило Объединенные Арабские Эмираты за их роль в посредничестве в этом обмене.

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