Украина провела рекордный обмен военнопленными: вскоре могут быть еще позитивные новости

В ближайшие недели Украина снова сможет провести обмен военнопленными. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Обмен военнопленными. Фото: из открытых источников

Украина надеется вернуть всех военнопленных, но понимает, что Россия может сорвать процесс обмена.

"Я надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность. Я надеюсь, что в ближайшие недели снова сможем порадовать героев возвращением домой. А родственников военнопленных — хорошими новостями. Все радуются, все надеются, что мы вернем всех. Но хочу успокоить. Не забываем, с кем мы воюем, они коварно ведут переговоры — никто не знает, когда они снова смогут оборвать этот процесс возвращения. Но то, что зависит от Украины, мы делаем абсолютно все возможное", — сказал Лубинец.

По его словам, нынешнему обмену предшествовал сложный процесс. Он был осложнен тем, что Российская Федерация, по-моему, заняла позицию не проводить обмен военнопленных, заблокировать процесс возвращения и гражданских заложников для того, чтобы максимально пытаться подорвать ситуацию в Украине изнутри.

По словам Лубинца, Украина пыталась привлечь новых партнеров для разблокирования процесса возвращения военнопленных.

"Сегодня нам это удалось. Были присоединены ОАЭ. Об этом сообщил Кирилл Буданов — это была его зона компетентности. С уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой я постоянно поднимал вопрос разблокирования. Она также повлияла на то, чтобы произошло возвращение наших героев", — добавил он.

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