Что происходит с энергетикой в ЕС и Украине: почему план Кремля провалился

Энергетический кризис отступает: в Европе рекордно подешевел газ. Тем временем ЕС готовит очередной пакет санкций против РФ, однако не решается пока ударить по атомной энергетике. Тем временем, в Украине, несмотря на очередные ракетные обстрелы агрессора, стабилизировалась ситуация в энергетике. Отключения ее в большинстве регионов, кроме Киевской и Одесской области, практически прекратились. О чем говорит, происходящее на внешнем и внутреннем энергетическом фронте? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Кремль навсегда потерял рынок газа ЕС

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон поясняет:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Снижении цен газ в Европе ниже 500 долларов за тысячу кубометров впервые за 17 месяцев стало индикатором тектонических изменений, произошедших на европейском энергетическом рынке. Европа уже начала оправляться от энергетического шока, вызванного агрессивной политикой Кремля".

По словам эксперта, даже с минимальными поставками газа из РФ (порядка 30 млн в сутки), Европа смогла с помощью диверсификации поставок газа стабилизировать ситуацию.

"Кремль навсегда потерял рынок газа ЕС и способ политического давления на Запад", – констатирует Сергей Макогон.

Основной вопрос – стабильность и увеличение добычи газа в стране и возврат в работу мощностей всех генерации

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин охарактеризовал ситуацию на внутреннем рынке.

"Насколько же упала экономика и численность населения в Украине, что без мощностей Запорожской АЭС мы имеем достаточно электрики для практически бесперебойного электроснабжения? То, как реагируют европейские рынки, имеет значение для Украины. Но основной вопрос – стабильность и увеличение добычи газа в стране и возврат в работу мощностей всех генерации", – уверен эксперт.

Без этого, подчеркивает Игорь Черкашин, ни о каком восстановлении экономики, а тем более о ее возрождении на новых основах, говорить не приходится.

Читайте также на портале "Комментарии" — от Рамштайна до Мюнхенской конференции: как новые решения повлияют на события в Украине.



