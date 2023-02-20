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Что происходит с энергетикой в ЕС и Украине: почему план Кремля провалился

Европа уже начала оправляться от энергетического шока, вызванного агрессивной политикой Кремля

сегодня, 08:14
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Автор:

Кравцев Сергей

Энергетический кризис отступает: в Европе рекордно подешевел газТем временем ЕС готовит очередной пакет санкций против РФоднако не решается пока ударить по атомной энергетикеТем временем, в Украине, несмотря на очередные ракетные обстрелы агрессора, стабилизировалась ситуация в энергетикеОтключения ее в большинстве регионов, кроме Киевской и Одесской области, практически прекратились. О чем говорит, происходящее на внешнем и внутреннем энергетическом фронте? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 

Что происходит с энергетикой в ЕС и Украине: почему план Кремля провалился

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Кремль навсегда потерял рынок газа ЕС

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон поясняет:


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"Снижении цен газ в Европе ниже 500 долларов за тысячу кубометров впервые за 17 месяцев стало индикатором тектонических изменений, произошедших на европейском энергетическом рынке. Европа уже начала оправляться от энергетического шока, вызванного агрессивной политикой Кремля".

По словам эксперта, даже с минимальными поставками газа из РФ (порядка 30 млн в сутки), Европа смогла с помощью диверсификации поставок газа стабилизировать ситуацию.

"Кремль навсегда потерял рынок газа ЕС и способ политического давления на Запад", – констатирует Сергей Макогон.

Основной вопрос – стабильность и увеличение добычи газа в стране и возврат в работу мощностей всех генерации

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин охарактеризовал ситуацию на внутреннем рынке.

"Насколько же упала экономика и численность населения в Украине, что без мощностей Запорожской АЭС мы имеем достаточно электрики для практически бесперебойного электроснабжения? То, как реагируют европейские рынки, имеет значение для Украины. Но основной вопрос – стабильность и увеличение добычи газа в стране и возврат в работу мощностей всех генерации", – уверен эксперт.

Без этого, подчеркивает Игорь Черкашин, ни о каком восстановлении экономики, а тем более о ее возрождении на новых основах, говорить не приходится.

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Источник: https://comments.ua/
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