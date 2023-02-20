Что происходит с энергетикой в ЕС и Украине: почему план Кремля провалился

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Кравцев Сергей
Энергетический кризис отступает: в Европе рекордно подешевел газ. Тем временем ЕС готовит очередной пакет санкций против РФ, однако не решается пока ударить по атомной энергетике. Тем временем, в Украине, несмотря на очередные ракетные обстрелы агрессора, стабилизировалась ситуация в энергетике. Отключения ее в большинстве регионов, кроме Киевской и Одесской области, практически прекратились. О чем говорит, происходящее на внешнем и внутреннем энергетическом фронте? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Энергосети Украины. Фото: из открытых источников
Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон поясняет:
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По словам эксперта, даже с минимальными поставками газа из РФ (порядка 30 млн в сутки), Европа смогла с помощью диверсификации поставок газа стабилизировать ситуацию.
Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин охарактеризовал ситуацию на внутреннем рынке.
Без этого, подчеркивает Игорь Черкашин, ни о каком восстановлении экономики, а тем более о ее возрождении на новых основах, говорить не приходится.
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