Какие ожидания от 10-го пакета санкций против РФ – что важно учесть

ЕС готовит 10-й пакет санкций против России. Как стало известно, среди прочего, он содержит ограничения для ряда российских банков, расширение торговых ограничений, наказание для Дубайской судоходной компании, подозреваемой в содействии РФ в обходе санкций касательно экспорта нефти. Какие ожидания от новых санкций? Какие решения следует принять, чтобы стране-агрессору стало еще тяжелее вести войну против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Необходимо, чтобы Россия попала в "черный список" FATF

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поясняет:

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"Любые новые санкции – это плюс. Но они пока не становятся убийственными для экономики агрессора. Важно кроме санкций против собственно РФ работать по ограничениям против государств и компаний, которые помогают россиянам обходить санкции. Иначе будет ситуация, когда российская нефть станет превращаться в индийскую или китайскую – и поставляться в таком виде на европейские рынки".

Второй важный момент, по словам эксперта, ограничить поставки чего угодно в саму РФ. Импорт туда товаров и услуг, которые россияне не могут заменить чем-то своим.

"Яркий пример – технологии. И, как не удивительно, услуги страхования. Это влияет на логистику. И даже когда россияне пытаются что-то куда-то поставить, оно просто не плывет", – отмечает Ярослав Железняк.

Третий важный момент, с его точки зрения, – финансовый. Много российских банков, поясняет нардеп, осталось, которые продолжают работать с SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

"Необходимо, чтобы Россия попала в "черный список" FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма). И тогда каждая операция, производимая из РФ, будет максимально проверяться и тормозиться. Станет сложной. И это будет реально болезненная история для страны-агрессора", – уверен Ярослав Железняк.

Главная цель данного пакета состояла в введении более жесткого контроля над обходом РФ санкционных ограничений

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание, что, когда мы говорим о 10-м пакете санкций, то их главная цель – не столько введение дополнительных ограничений (против, к примеру, четырех российский банков, включая "Альфа-Банк" и так далее), а – постараться наказать те фирмы и физлица, которые помогают россиянам обходить санкции.

"Если посмотрим на структуру персональных санкций по компаниям и направлениям – то ограничения вводятся именно против тех компаний, которые в большинстве своем не находятся в российской юрисдикции. Это и декларировалось. Главная цель данного пакета состояла в введении более жесткого контроля над обходом РФ санкционных ограничений. А прочее – сопутствующие ограничения. Как тот же запрет российским гражданам быть трудоустроенными в компаниях критической инфраструктуры ЕС, удар по новым банкам и тому подобное", – поясняет Олег Пендзин.

Основное, акцентирует он, это попытка наказать тех, кто помогает стране-агрессору обходить санкции.

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