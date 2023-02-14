Какие ожидания от 10-го пакета санкций против РФ – что важно учесть

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
ЕС готовит 10-й пакет санкций против России. Как стало известно, среди прочего, он содержит ограничения для ряда российских банков, расширение торговых ограничений, наказание для Дубайской судоходной компании, подозреваемой в содействии РФ в обходе санкций касательно экспорта нефти. Какие ожидания от новых санкций? Какие решения следует принять, чтобы стране-агрессору стало еще тяжелее вести войну против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поясняет:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Второй важный момент, по словам эксперта, ограничить поставки чего угодно в саму РФ. Импорт туда товаров и услуг, которые россияне не могут заменить чем-то своим.
Третий важный момент, с его точки зрения, – финансовый. Много российских банков, поясняет нардеп, осталось, которые продолжают работать с SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание, что, когда мы говорим о 10-м пакете санкций, то их главная цель – не столько введение дополнительных ограничений (против, к примеру, четырех российский банков, включая "Альфа-Банк" и так далее), а – постараться наказать те фирмы и физлица, которые помогают россиянам обходить санкции.
Основное, акцентирует он, это попытка наказать тех, кто помогает стране-агрессору обходить санкции.
Читайте также на портале "Комментарии" — в войне наступает переломный момент: в США обратились с предупреждением к Украине.
Обсуждения
Новости