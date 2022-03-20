Что будет с миром, если не остановить Россию: эксперты озвучили прогноз

Если Россию не остановить сейчас и не наказать за нападение на Украину, другие агрессоры в мире начнут другие войны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время очередного обращения. Насколько велика такая угроза? Кто еще может проявить агрессию в разных частях мира, если не остановить Россию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В любой системе координат происходящее сейчас в Украине – это борьба добра со злом

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких согласен с президентом Украины. И обращает внимание, что с подобными заявлениями выступали всемирно известные политологи, включая Фукуяму и Харари.

Речь о том, что сейчас в Украине решается судьба будущего человечества. Станем ли мы жить в мире, где будут преобладать кооперация, сотрудничество, развитие мирных науки и технологий. Или в мире, где будут превалировать военные бюджеты, а конфликтные вопросы станут решать исключительно вооруженным способом.

Прецедент, который создала Россия, опасен в том смысле, что подобное в Европе случилось впервые со Второй мировой войны. Когда одно государство пытается решить определенные политически, экономические, мировоззренческие вопросы с другим государством, используя вооруженные силы, насилие.

Понятно, что расхождения точек зрения есть во всем мире. И где институты сдерживания таких конфликтов слабее, там и может "полыхнуть". Я не думаю, что можно, к примеру, ожидать войны между Францией и Германией. Но где гарантия, что ряд государств на Ближнем Востоке, в Южной и Восточной Азии, а особенно в Африке не решат – почему если РФ можно такое, то нам – нет? Особенно это касается Африки, где то и дело вспыхивают межгосударственные конфликты. Еще одной потенциально опасной точкой может быть Тайвань-Китай.

То, что творит Россия, можно сравнить с тем, если из Уголовного кодекса вдруг убрали бы статью за изнасилование. Кого могут после этого изнасиловать? Да кого угодно! Это не значит, что все сразу бросятся насиловать. Но если другие увидят, что за подобные действия не будет жесткого наказания – это подстегнет потенциальных насильников.

Если человечество, цивилизованный мир не репрессирует РФ после происходящего, не накажет ее жесточайшим образом, то происходящее сейчас в Украине распространиться на весь мир. Ведь закрытие глаз сейчас – это как минимум оказать агрессору молчаливую поддержку.

Думаю, это понимают мировые лидеры. И – кто-то искренне, кто-то вынужденно – осуждают действия РФ, которые невозможно оправдать ничем. В любой системе координат происходящее сейчас в Украине – это борьба добра со злом. И кто здесь зло, думаю, понятно всем.

Даже если абстрагироваться от методов ведения войны (по сути, происходит геноцид, Россия тут уже "навоевала" на Международный трибунал) – мы видим немотивированную агрессию. Потому что как-то здраво пояснить свое вторжение в Украину российская власть так и не смогла. И не удивительно, что цивилизованный мир открестился от России. И не удивительно, что последствия происходящего для РФ будут катастрофическими.

Цивилизованный мир должен перезагрузить систему международной безопасности и остановить Россию

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий акцентирует, что российская агрессия против Украины окончательно разрушила игры, которые установились после Второй мировой войны. И ряд не совсем стабильных государств может этими воспользоваться.

"Ясно, что не будут воевать США с Канадой или с Мексикой, или кто-то внутри ЕС. Цивилизованные государства решают проблемы по-другому. Не так как Россия, которая риторикой застряла в 19-м, первой половине 20-го века. Но есть в мире и огромное количество бедных стран со множеством проблем. Власть которых с удовольствием перекинет негодования народа по поводу этих проблем – на какие-то военные конфликты", – поясняет эксперт.

По его словам, даже относительная стабильность нарушена сейчас во всем мире. И российско-украинская война запускает ряд других дестабилизационных процессов.

"Мировая экономика, еще не пришедшая после себя после ковидного кризиса, из-за этой войны точно не будет расти. А тут еще и продовольственные проблемы. Украина с Россией – крупнейшие производители сельхозпродукции. В некоторых странах мы занимаем в этом смысле 10% рынка, а в некоторых под 80%. И эта война – прямой путь к продовольственному кризису . Который, в свою очередь, может стать причиной новых конфликтов. И тут в зоне риска Африка, Азия, Ближний Восток", – уверен Алексей Голобуцкий.

Он подчеркивает, что США как априори признанный мировой жандарм, не справляется. Международные институции типа ООН – дискредитированы полностью. Они ничего не могут сделать в плане безопасности.

"И сейчас цивилизованный мир (включая Китай как часть такого мира – просто с другой концепцией развития) должен перезагрузить систему международной безопасности. И остановить РФ. Не обязательно военным способом. Тем же экономическим. Запад уже это делает. Важно, чтобы подключился и Китай, пытающийся сейчас создать видимость нейтралитета . Нужны новые гарантии, чтобы подобное никогда более не повторялось. Не только по отношению к Украине, – отмечает Алексей Голобуцкий. – Получится ли? Не уверен. Нужно ли это всем игрокам? Не знаю…".

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