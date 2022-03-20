Как война в Украине отразится на продовольствие во всем мире – есть ли опасность голода

Всемирная продовольственная программа (WFP) предупреждает, что гуманитарный кризис в Украине, спровоцированный нападением России, грозит острой нехваткой продовольствия в нескольких регионах мира. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько велика угроза – и что следует делать, чтобы минимизировать последствия.

Продовольствие. Фото: из открытых источников

Пока мы с хлебом, в отличие от мира

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что угроза всемирного продовольственного кризиса очень велика.

"Продовольствия, которое есть в Украине, хватит для внутреннего потребления на несколько лет. Даже если мы не сможем провести посевную, мы останемся с запасами. Украина ввела лицензирование на экспорт продовольственной пшеницы, да и порты заблокированы… Так что пока мы с хлебом. В отличие от мира, – отмечает эксперт. – Так, 80% потребления зерновых в том же Египте обеспечивает украинский экспорт. Украина обеспечивает Северную Африку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Китай. Мы даем 50 млн тонн зерновых в год. Являемся самым большим производителем подсолнечного масла в мире. Мы даем 6,5 тонн подсолнечного масла, при том, что сами потребляем лишь 460 тысяч".

К тому же, продолжает Олег Пендзин, Украина поставляет достаточно много продукции в Европу. И на сегодня в Испании, Португалии, Франции уже есть проблемы с поставками. И это Европа!

"Так что эта война бьет по всем, – подчеркивает эксперт. – Сегодня представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), другие эксперты говорят, что фьючерсы резко подскочили вверх на цену на продовольствие. И китайским властям, которые могли бы надавить на Путина, но пока пытаются сохранить нейтралитет, стоило бы задуматься. Потому что Китай потребляет достаточно много украинской продовольственной продукции. Которой может не быть, если как можно быстрее не остановить российское вторжение. По оценкам FAO, если Украина не сможет отсеяться, это приведет к росту цен на мировом рынке продовольствия на 30-35%. Учитывая, что в прошлом году этот рост уже составил 32%, мы можем увидеть совершенно неадекватный рост цен и резкое увеличение количества голодающих. Проблема очень серьезная. Но мировые лидеры, похоже, не понимают последствий происходящего. Иначе бы они намного жестче реагировали на российскую агрессию против Украины".

Рынок отреагирует на происходящее ростом цен

Кандидат экономических наук Андрей Рязанцев не сомневается, что мир столкнется с проблемами в сфере продуктов питания из-за войны, которую Россия развязала в Украине.

"Мы в последнее время уверенно давали мировому рынку 11-12% общего объема зерновых, около 55% подсолнечного масла, значительный объем кукурузы. Имели весомые проценты касательно других продуктов питания. И в зависимости от того, как долго будут продолжаться боевые действия, мир недополучит в свою продуктовую корзину определенную часть (похоже, немалую) из того, что мог бы получить, не случись открытого вторжения России в Украину", – прогнозирует эксперт.

Он напоминает, что урожаи Украины в последнее время были на высоте, даже били рекорды. А сейчас у нас практически все основные площади, где высаживают и собирают зерновые, в той или иной мере охвачены боевыми действиями.

"Безусловно, рынок отреагирует на происходящее ростом цен. К тому же, если из-за санкций против РФ и ее зерновые не попадут на мировой рынок (или попадут лишь частично), это приведет к еще более существенным последствиям. Экспорт Украины и РФ занимал примерно треть на рынке зерновых. Сами понимаете, насколько это существенная цифра. Так что миру выгодно скорейшее завершение конфликта, – отмечает Андрей Рязанцев. – И мне кажется – это также должно стать аргументом при разговорах со странами, которые в значительной мере завязаны на покупке зерновых. Чтобы они способствовали скорейшему прекращению боевых действий и выводу войск агрессора с украинской территории".

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