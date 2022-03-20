Час «Икс» для Беларуси: решится ли Лукашенко на открытое вторжение в Украину

На белорусско-украинской границе зафиксировано большое количество российской техники, белорусские дипломаты срочно выезжают из Украины. Об этом сообщил советник министра МВД Вадим Денисенко. Решится ли Лукашенко, уже позволивший обстреливать Украину с территории Республики Беларусь (РБ), а также осуществлять оттуда вылеты российской боевой авиации, начать атаку наших границ, в том числе с привлечением белорусской армии? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Оккупанты будут пытаться разрушить наши тылы, вызывать дестабилизацию

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк думает, что Лукашенко решится на открытую агрессию.

"Уже много реальных признаков, которые свидетельствуют, что они готовятся к удару. Белорусские дипломаты выехали из Украины. Фактически произошел разрыв связей. Наша разведка фиксирует угрожающую концентрацию российских и белорусских сил на украино-белорусской границе. К тому же, с 21 по 24 марта Лукашенко огласил сборы резервистов. Всё это – очень нехорошие сигналы", – считает эксперт.

По его мнению, скорее всего, противник попытается развивать наступление на Волынь и Ровно, захватить Ковель – важный логистический узел, рядом граница с Польшей.

"Оккупанты будут пытаться разрушить наши тылы, вызывать дестабилизацию. К тому же, в Ровенской области будут пытаться захватить Ровенскую АЭС – ключевой инфраструктурный объект на севере Украины. Понятно, что главная задача – оттянуть наши резервы, – поясняет Анатолий Октисюк. – Склоняюсь к тому, что нападение со стороны Беларуси будет с русскими в авангарде. В районе Бреста сосредоточено около 4-5 батальонно-тактических групп вооруженных сил РФ еще с момента февральских учений. Они, скорее всего, будут укреплены неким количеством белорусских частей. Но вряд ли значительным. Лукашенко – раб Кремля, зависит от него, не сможет отвертеться от втягивания в открытую войну с Украиной".

Но мы, уверен эксперт, готовы встречать вторжение со стороны Беларуси, о чем наши ВСУ уже не раз предупредили.

"И если атака действительно состоится – агрессор получит "горячий прием". Думаю, они даже далеко от границы отойти не смогут – большинство российско-белорусских частей будет уничтожено еще при попытке выдвижения и пересечения границы", – прогнозирует Анатолий Октисюк.

Подлость ситуации в том, что Беларусь обстреливает с Мозыря нефтебазу в Василькове, а наши военнослужащие не могут дать ответ

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов рассуждает так:

"Беларусь, аншлюс которой фактически совершила Россия, уже втянута в эту войну, в агрессию РФ против Украины. В отличие от ряда экспертов, я об этом говорил с самого начала широкомасштабной агрессии. Предупреждал, что Беларусь так или иначе будет втягиваться, потому что сам формат агрессии (и это не просто метафора) является воплощением Третьей мировой войны, куда втягиваются все страны".

По словам эксперта, важно понимать, что Беларусь уже не является суверенным государством. И что Лукашенко фактически ничего не решает. И вопрос так называемого втягивания Беларуси в агрессию РФ против Украины решается не в Минске, а в Москве.

"Подлость ситуации в том, что Беларусь обстреливает с Мозыря нефтебазу в Василькове. А наши военнослужащие не могут дать ответ, чтобы не дать марионеточному Лукашенко возможности легитимизировать белорусское участие в этой войне. При этом Лукашенко продолжает рассказывать, что ракеты с украинской территории летят, что они сбиваются белорусско-российскими ПВО. И уже оправдывает агрессию", – поясняет Валерий Дымов.

Между тем, продолжает он, вооруженные силы Беларуси – это всего 45 тысяч человек, из которых более-менее боеспособные – 17 тысяч (три бригады).

"Я сам белорус по маме, так что знаю ситуацию в Беларуси достаточно хорошо. И, поверьте, сами белорусы не рвутся воевать с украинцами. Тем более – за Путина. Так что вопрос не столько в субъектности и формализации втягивании РБ в эту войну, сколько в не желании самих белорусов втягиваться в агрессию РФ против Украины. Отсюда и многочисленные отказы ряда военнослужащих "подписываться" на такое, и проблемы с железной дорогой, которую калечат сами местные, срывая военные поставки российскому агрессору. Белорусы понимают, что их тут просто перемелют. Ради чужих интересов, – подчеркивает эксперт. – И Лукашенко боится, что сама белорусская армия, их родные – могут перевернуть ситуацию внутри Беларуси. Смести его. Потому он маневрирует последнее время, рассказывая, что его якобы насильно хотят втянуть в эту войну. Правда, врет, что втянуть его хочет Запад, а не РФ. Как врал и ранее, что Беларусь никогда не атакует Украину. А она атакует, всячески способствуя РФ, отдав россиянам практически весь периметр белорусско-украинской границы, позволяя путинским самолетам и ракетам атаковать нас с территории РБ".

Валерий Дымов также считает, что Лукашенко боится и другого. А именно – если Беларусь откровенно пойдет на Украину, наши ВСУ ударят непосредственно по территории РБ – и бить агрессора именно там. И есть высокая вероятность, что украинскую армию, пришедшую смести лукашенковско-путинский режим, белорусы будут встречать цветами. Как настоящих освободителей.

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