Война в Украине и американо-китайские переговоры: главные выводы после общения Байдена и Си Цзиньпина

Странное послевкусие оставили после себя двухчасовые видеопереговоры, которые провели 18 марта президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин. Обсуждалась ситуацию с военным вторжением России в Украину. При этом у американской стороны – своя версия по итогам переговоров, у китайской – своя трактовка. Какие выводы можно сделать из прозвучавших заявлений? Что может читаться "между строк"? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к экспертам.

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Важно – как поведет себя КНР – будет ли ветировать важнейшее для Украины решение или хотя бы воздержится

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко отмечает:

"Судя по официальным заявлениям и КНР, и США – Китай не внес ясности в свою позицию касательно российской агрессии против Украины. Звучали общие фразы, которые каждый может трактовать по-своему. К примеру, КНР заявляет, что будет оказывать помощь Украине и "другим пострадавшим странам". Ключевое тут – "другим пострадавшим". Ведь, по логике Пекина, Россия сейчас тоже пострадала – от санкций. Не думаю, что под "другими пострадавшими" Китай подразумевает т.н. "ДНР" и "ЛНР", которые как государства, уверен, КНР признавать не будет. Но то, что здесь заложена возможности помогать РФ – однозначно".

Обращает эксперт внимание и на второй момент.

"Китай говорит, что мир для него – самое главное, что он исповедует принципы ООН о территориальной целостности и суверенитете. И тут также заложена возможность трактовки в стиле "это не только об Украине". Если в первом случае "между строк" читалась возможность помогать России, то во втором случае просматривается проблема Тайваня", – поясняет Павел Жовниренко.

Он напоминает, что согласно нынешнему статусу, Тайвань является частью Китая. И это говорит не только КНР, это признает международное сообщество.

"Понимают это и Штаты, которые поддерживают Тайвань, – считает эксперт. – Но подчеркивают, что агрессивные действия КНР касательно Тайваня – недопустимы. И слова пресс-секретаря Белого дома Дж. Псаки о том, что США будут отслеживать поведение КНР можно понимать по отношению не только к РФ, но и к Тайваню. Ведь Китай может повести себя так же, как РФ в отношении Украины – заявить, что предпринимает действия по обеспечению своей безопасности и территориальной целостности".

По словам Павла Жовниренко, действия Китая в ракурсе предоставления помощи и прямой поддержки РФ, безусловно, являются ключевыми для Украины. И тут особое значение имеет то, что будет после решения Международного суда ООН, постановившего, что РФ должна немедленно прекратить агрессию в Украине.

"Россия уже заявила, что не будет этого делать. Следующий шаг – продолжение заседания Собвеза ООН касательно российско-украинской войны, – отмечает эксперт. – С решением о том, что РФ обязана прекратить агрессию, вывести войска, обеспечить территориальную целостность Украины, возместить ущерб, а ООН, в случае необходимости – ввести на нашу территорию международный вооруженный миротворческий контингент".

Учитывая, что РФ является стороной конфликта, она на основании ст.27 п.3 Устава ООН не сможет воспользоваться правом вето, акцентирует Павел Жовниренко. То есть, ей придется воздержаться от участия в голосовании.

"И тут важно – как поведет себя КНР. Будет ли ветировать важнейшее для Украины решение (чем однозначно встанет на сторону РФ) или хотя бы воздержится. А воздержание – это не вето. Тогда результат голосования Совбеза, уверен, будет на стороне Украины, а значит ситуация может кардинальным образом измениться в лучшую для нас сторону, – поясняет эксперт. – Если же Китай будет препятствовать такому решению, то, учитывая агрессивное поведение относительно Тайваня, его, как и Россию, на основании той же статьи Устава ООН, можно будет "пакетно" лишить права голоса в Совбезе – в случае объединения вопроса об агрессии уже не только России, но и Китая в одном пункте повестки дня заседания Совета Безопасности".

Публичные результаты переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина показывают, что позиция Китая неизменна

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко подчеркивает, что вопрос позиции Китая относительно вторжения России в Украину является крайне важным для США и Западного мира в целом, который принял и продолжает принимать новые решения по антироссийским санкциям и поставкам оружия Украине в войне с РФ. А экономические решения Китая в пользу РФ могут значительно смягчить их последствия.

"По слухам, президент США Джо Байден перед разговором намеревался попросить Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины. И сам разговор был инициирован американской стороной, что еще раз указывает на крайнюю ее заинтересованность в отходе Китая от нейтралитета в данном вопросе", – отмечает Ева Антоненко.

Она также напоминает, что ранее США уже пытались давить на Китай: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан грозил, что, если КНР попробует помочь РФ компенсировать потери от западных санкций, Пекин могут ожидать некие серьезные, но пока неназванные "последствия".

"Но с давлением не вышло, – подчеркивает эксперт. – На днях официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн высказался категорично против санкций, которые, по его мнению, приводят только к дестабилизации мирового рынка и негативно отражается на потребителях. И в таких условиях официальный Пекин намерен продолжить экономическое сотрудничество и с Россией, и с Украиной".

По словам Евы Антоненко, публичные результаты переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина показывают, что позиция Китая неизменна. А именно: в КНР не занимают ничью сторону, считают, что происходящее не отвечает ничьим интересом, и выступают за диалог между США, НАТО и Россией.

"Что же касается возможной помощи Китая РФ в нынешних условиях, в том числе и военной – информация о ней пока существует на уровне западной прессы и не озвучивалась официально дипломатами стран. Однако учитывая, что в начале февраля Китай и РФ договорились о торгово-экономическом и политическом сотрудничестве, имеющем в некоторой степени антиамериканский характер , а также согласовали взгляды на ряд исторических вопросов, высока вероятность дальнейшего углубления как минимум экономической кооперации между странами, которая соответствует национальным интересам Китая на данный момент", – прогнозирует Ева Антоненко.

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