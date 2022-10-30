Чем жила Украина на уходящей неделе – как произошедшее отобразится на событиях в будущем

Последняя неделя октября выдалась более чем бурной для Украины во всех отношениях. Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали наиболее яркие события.

Киев. Фото из открытых источников

Попытки России запускать разные сценарии эскалации в очередной раз были напрасны

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов отмечает, что на уходящей неделе украинские войска продолжали освобождать оккупированные территории, преимущественно на Херсонском направлении.

"Деоккупация Херсона становится всё ближе, противник готовится к обороне, но признаёт, что долго удерживать город не удастся", – подчеркивает эксперт.

По его словам, в условиях поражения на поле боя Россия активизирует энергетическое, дипломатическое и продовольственное оружие. Так, на этой неделе российские официальные лица пытались разгонять тему об угрозе "грязной бомбы", однако никто в мире не поверил объявленным абсурдным обвинениям.

Игорь Попов считает, что взрывы на российских кораблях в Севастополе 29 октября показали слабый уровень безопасности Черноморского флота, но российские власти использовали это как формальный повод для срыва "зернового соглашения".

"В действительности российская сторона уже давно тормозила выполнение соглашения и мешала экспорту зерновых, – напоминает эксперт. – Президент Зеленский обратился к ООН с просьбой отреагировать на очередное использование Россией поставок продовольствия в третьи страны как оружие. Также украинский президент обратился к странам G20 с предложением исключить Российскую Федерацию из этого клуба".

По мнению Игоря Попова, попытки России запускать разные сценарии эскалации в очередной раз были напрасны.

Часть населения Восточной Германии надеялась на мирное сосуществование с Россией, но даже умеренный Штайнмайер сейчас пересмотрел свою позицию", – констатирует Игорь Попов. "Цивилизованный мир продолжает поддержку Украины, и знаковыми стали заявления президента Германии Ф.Штайнмайера, призвавшего своих граждан пересмотреть отношение к России

Обещанных Западом 38 млрд долларов на следующий год хватит разве что на покрытие дефицита бюджета

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач напоминает, что на этой неделе состоялся ряд конференций в Берлине, посвященных вопросам восстановления Украины.

"Позитивно, что внимание к Украине не уменьшается. Более того, Запад уже понимает необходимость скоординировать усилия ЕС, США и других стран G7, международных финансовых организаций, результатом чего является идея создания Координационной финансовой платформы для помощи Украине. Мероприятие приняло нашу формулу "Модернизация Украины, а не просто восстановление", что нашло свое отражение как в названии конференций, так и в риторике официальных лиц", – отмечает эксперт.

Однако, продолжает он, Украина до сих пор не взяла на себя лидерство как в вопросе планирования и реализации Восстановления и модернизации, так и в экономических вопросах вообще. По мнению Андрея Длигача, выступления украинских чиновников были нескоординированы; очевидным было отсутствие единого плана и прогресса после провального форума в швейцарском Лугано.

"Обещанных Западом 38 млрд долларов на следующий год хватит разве что на покрытие дефицита бюджета, но даже финансирование программы Fast Recovery не предусмотрено", – поясняет эксперт.

Украина, уверен он, нуждается в нестандартных решениях в сфере финансирования модернизации (в частности, за счет замороженных активов России), страхования военных рисков для инвесторов, проведения антикоррупционной налоговой реформы (10-10-13) и реализации регуляторной гильотины в переходный период Евроинтеграции, для чего нужно понимание и помощь Запада.

"И Запад, и руководство нашего государства должны дать большую роль гражданскому обществу и объединенным бизнес-сообществам Украины в планировании и реализации плана Модернизации Украины. Однако на форумах вместо представительства гражданской, экспертной и бизнес-среды присутствовали только западные эксперты, чиновники и представители олигархического бизнеса", – акцентирует Андрей Длигач.

Поэтому, поясняет он, дилема "коррумпированные государственные институты" – "приоритет украинского интереса" не решается, Запад не дает деньги на реальное восстановление страны.

"Напомню, что подписанты Манифеста Гражданского общества (300 общественных организаций) и 95 бизнес-сообществ, объединенных в Коалицию за модернизацию Украины, предложили инклюзивный вариант создания платформы Запад — Украина, решающий существующие проблемы в отношениях. На следующей неделе ожидаем большей ясности в вопросе "зернового соглашения" (на сегодня из-за действий России экспорт украинского зерна в страны Африки вновь заблокирован), девятого пакета санкций. Но и в самой Украине снова обострился вопрос блокирования налоговых накладных и других антибизнесовых действий налоговой службы. Это приводит к остановке бизнесов и торможению деловой активности", – резюмирует Андрей Длигач.

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