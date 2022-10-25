В Берлине обсуждают план восстановления Украины: почему это важно – дадут ли такие встречи результат

Сегодня, 25 октября, лидеры ведущих стран собрались в Берлине для обсуждения "плана Маршалла" по восстановлению Украины после завершения войны, развязанной Россией в конце февраля. Почему такие встречи важно проводить уже сейчас? К чему они могут привести? Что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Карта Украины. Фото из открытых источников

План Маршалла 2.0 еще должен быть разработан в тесном сотрудничестве ЕС и Украины

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило уверен, что международная поддержка очень важна для Украины сегодня – и будет необходима для обеспечения динамичного процесса послевоенного восстановления на современных началах.

"Об этом нужно говорить уже сейчас — это позволяет видеть послевоенную перспективу, как украинцам, так и европейским партнерам, чтобы после победы начать восстановление как можно быстрее, уменьшив гуманитарные потери нашей страны. В то же время, – отмечает эксперт, – сейчас часто ошибочно называют "Планом Маршалла" Нацплан восстановления, который разрабатывается украинским правительством. Проводя исторические аналогии, следует понять, что послевоенный "План Маршалла" для Европы не являлся сугубо финансовой программой восстановления. Он восстанавливал экономические коммуникации внутри Европы, что заложило базис для будущей евроинтеграции; отстраивал бизнес-механизмы внутри стран (как победителей, так и проигравших), устанавливал экономические коммуникации между Европой и США".

План Маршалла 2.0, продолжает Ярослав Жалило, еще должен быть разработан в тесном сотрудничестве ЕС и Украины. Этот план, по словам эксперта, должен выстраивать коммуникации Украины как будущего члена и других стран ЕС, предусматривать конкретные роли европейского бизнеса в восстановлении (чем расширять круг симпатиков еврочленства Украины), встраивать нашу страну в европейские программы и решение общеевропейских проблем.

"Создается впечатление, что европейцы пока не имеют единства именно в таком понимании "Плана Маршалла" для Украины, поэтому его нужно выстраивать, – поясняет Ярослав Жалило. – В том числе – и на таких саммитах".

То, что ранее было презентовано Украиной в швейцарском Лугано, не воспринимается западными партнерами как некий план

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин рассуждает так:

"Такие встречи критически важны, чтобы понимать приоритеты в восстановлении и модернизации Украины. Кто может быть партнером в таких программах восстановления. Ну и – сохранять Украину в повестке. Понятно, что одних заявлений недостаточно. Нужно проговаривать конкретные планы. То, что ранее было презентовано Украиной в швейцарском Лугано, не воспринимается западными партнерами как некий план. Это скорее был перечень "хотелок". Но не системный документ, который показывал бы приоритеты, форму партнерства, давая ответ на вопрос – зачем это нашим донорам, инвесторам и так далее".

Сейчас, на этой конференции в Берлине, важно, по мнению эксперта, презентовать хотя бы драфт условного "Плана Маршалла".

"И, опять же, если мы используем аналогии послевоенного времени, то напомню, что "План Маршалла" по восстановлению разрушенной войной Европы создавался одной страной (США) и ей же финансировался. А то, что обсуждается сейчас в Берлине – некая коллективная история, в которую я верю намного меньше", – признался Анатолий Амелин.

ЕС – очень разношерстный, поясняет он. Европейцам трудно договориться между собой, трудно договориться о будущем Украины, своем будущем.

"И я буду скептичен – не верю в грандиозные истории со стороны ЕС по восстановлению нашей страны. Скорее верю в формат, которые предлагали в своем время американцы. Их вариант "Плана Маршалла", долгосрочное партнерство. И наличие одного субъекта, с которым мы выстоим такой мостик, будет в разы эффективнее, чем попытка в ЕС годами обсуждать возможные приоритеты и вычленение из европейского бюджета неких крох для Украины", – заключает эксперт.

Украине важно получить от партнеров сигнал, что они готовы участвовать в обновлении страны, которая переживет страшные социально-экономические и прочие потери

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев считает, что такие встречи и обсуждения, как сегодня в Берлине, призваны решить ряд задач.

Первая — меседж Украине и всему миру, что наши партнеры (европейское сообщество во главе с Германией в данном случае) декларируют не только поддержу Украине в борьбе с российской агрессией здесь и сейчас, но и будущую – в обновлении страны, которая переживет страшные социально-экономические и прочие потери.

Вторая – приведение к общему знаменателю видений – нашего и наших партнеров – какой должна быть Украина будущего. Та страна, которая восстанет после пепла войны. На каких направлениях необходимо будет концентрировать основные усилия, какие инвестиции и как мы должны будем получить

Третья – получение четких гарантий, обязательств от каждого из партнеров, кто готов приобщаться к восстановлению Украины после военных действий. Оценка общего потенциала тех, кто хочет нам помочь.

"И тогда уже предварительно распределить зоны ответственности каждого из партнеров или групп партнеров перед Украиной, – отмечает Андрей Рязанцев. – Нам следует понимать, что и самой нашей стране придется проходить определенные трансформации. Быть абсолютно прозрачной в своей политике, включая экономическую. Четко придерживаться принципов цивилизованного мира во всех сферах жизнедеятельности".

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