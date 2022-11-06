Чем жила Украина на первой неделе ноября – как произошедшие события отобразятся на будущем

Первая неделя ноября выдалась насыщенной в плане новостей с фронта, а также экономических и внешнеполитических. Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали самые важные события и их вероятные последствия.

Украина. Фото: из открытых источников

Украина и союзники продолжают поиск общего ответа на энергетическо-военный шантаж России

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский обращает внимание, что на уходящей неделе (31.10 — 6.11) в западной прессе (США, Британия, ЕС) возросло количество публикаций, в которых под разными предлогами и разными способами продвигается мнение о необходимости переговоров с россией.

"Это происходит на фоне роста неуверенности в том, что США останутся лидером антироссийской коалиции после промежуточных выборов в Конгресс", – поясняет эксперт.

Вторым важным моментом он называет неудачную попытку российского шантажа по прекращению действия "зернового коридора".

пока россия будет уважать "зерновое соглашение". Похоже, что у российской дипломатии не было других путей, кроме как согласиться на такую схему", – отмечает Петр Бурковский. "По моему мнению, кремль "вышел и вернулся" по двум причинам. Первая – полный разрыв с Турцией угрожал тем, что зерно и дальше будет перевозиться, но уже под фактической охраной кораблей НАТО/Турции. Вторая – Анкара будет откладывать ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Важным он считает и то, что Украина и союзники продолжают поиск общего ответа на энергетическо-военный шантаж России. По мнению аналитика, сейчас идет гонка, что произойдет быстрее: применение россией иранских баллистических ракет или появление в Украине большего количества современных западных систем ПВО/ПРО.

"Отдельно хочу обратить внимание на позицию Швейцарии, которая заблокировала поставки боеприпасов для немецких зениток "Гепард" и при этом предлагает 100 млн франков на "восстановление энергетической инфраструктуры". Надо понимать, что эти средства в первую очередь пойдут швейцарскому концерну ABB, одному из мировых лидеров производства оборудования для энергетики. Поэтому нашему правительству следует занять в данном случае принципиальную позицию: такая форма помощи может быть принята только в пакете с разрешением Германии поставить боеприпасы для ПВО. Украине даже следует официально обратиться, чтобы этот вопрос вынесли на референдум в Швейцарии, – говорит Петр Бурковский. – Я думаю, после этого вопрос будет разблокирован".

Принятие госбюджета-2023 – это скорее рутинное и обязательное решение

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук главным для Украины экономическим событием уходящей недели считает принятие госбюджета-2023.

"У меня нет по этому поводу неких позитивных ожиданий. Это скорее рутинное и обязательное решение. Показательное в смысле того, что даже во время войны Украина имеет госбюджет, – поясняет эксперт. – Правительство предложило, а нардепы приняли такой госбюджет, понимая, что они его будут еще с десяток раз в будущем году пересматривать. Никто не может спрогнозировать того, что будет происходить в 2023-м. Потому все макроэкономические показатели, заложенные в главный финансовый документ, сомнительны с точки зрения того, что всё будет именно так. Правительство, исходя из конкретной ситуации, будет потом подавать предложения по тем или иным изменениям госбюджета".

Борис Кушнирук с сожалением отмечает, что главный финансовый документ страны очень сомнителен с точки зрения основных показателей – ВВП, курса, инфляции.

"Учитывая, что курс у нас фиксированный, Нацбанк может укреплять или ослаблять гривну. Всё будет происходить в ручном режиме. Увы, но для развития, поддержки экономики, малообеспеченных лиц, которые особенно страдают от инфляции, в госбюджете-2023 ничего не предусмотрено", – констатирует эксперт.

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