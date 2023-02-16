Чего ждать от визита Блинкена в Германию, Турцию и Грецию – какие будут обсуждаться темы

Госсекретарь США Энтони Блинкен с 16 по 22 февраля отправится в Германию, Турцию и Грецию. Он обсудит с партнерами вопросы безопасности и международного порядка, затронув, естественно, российскую агрессию против Украины. Чего ожидать от этого визита? Возможны ли какие-то серьезные подвижки в ракурсе поддержки Украины и усилении давления на РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
Не нужно забывать про конфликт между Грецией и Турцией из-за Кипра
Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассуждает так:
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"Я бы не ждал от визитов Блинкена моментального влияния на нашу борьбу с российской агрессией. Не забываем про конфликт между Грецией и Турцией из-за Кипра. Риторика сейчас достаточно жесткая. Президент Турции Эрдоган ближе к выборам старается выглядеть "ястребом". Греция не передает Украине танки, объясняя это именно конфликтом с Турцией. Последняя нас также танками не радует
".
По мнению политолога, основной темой будет именно этот вопрос.
"Но, если сторонам удастся придти к согласию – мы можем рассчитывать на увеличение помощи", – считает Кирилл Сазонов.
Стратегическая цель США остается в налаживании отношений с Китаем
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок уверен, что визит Блинкена сперва в Германию – не случаен.
"Он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17 по 19 февраля. И есть вероятность, что он встретится там со своим китайским коллегой. Напомню, что на 5-6 февраля планировался официальный визит госсекретаря США в Китай
. Но в результате инцидента с китайскими воздушными шарами над Штатами, визит был отменен. Однако стратегическая цель США, похоже, остается в налаживании отношений с Китаем. И, скорее всего, во многом с этим связан визит Блинкена в Германию. Тем более, после недавнего визита китайского лидера Си Цзиньпиня в Иран, где он заявил о его поддержке и недопустимости вмешательства во внутренние дела этой страны", – подчеркивает Валерий Клочок.
Он напоминает, что Иран сейчас поддерживает российскую агрессию против Украины, а также на постоянной основе – агрессию на Ближнем Востоке. И США важно ослабить официальный Тегеран, для чего важно соответствующим образом выстроить отношения с Китаем, поясняет эксперт.
По его мнению, визит Блинкена в Турцию и Грецию также важен в ракурсе предоставления помощи Украине, переговоров с лидерами данных странах, между которыми имеется конфронтация, хоть обе они являются членами НАТО.
"Следует отметить, что в начале 20-х чисел в Польшу прибывает с визитом президент США Джо Байден
. И Блинкен явно будет задействован в подготовке данного визита, а также в его проведении. Всё это в очередной раз засвидетельствует, что США остаются последовательными в объединении цивилизованных стран для отпора российской агрессии", – констатирует Валерий Клочок.
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