Чего ожидать от встречи Путина и Ким Чен Ына – к чему может привести сближение РФ и КНДР

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума встретятся два диктатора – российский (Владимир Путин) и северокорейский (Ким Чен Ын). Известно, что речь явно пойдет о взаимной помощи вооружениями и технологиями. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" угрозы, исходящие от подобного сближения, а также то, как на них следует отвечать.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

КНДР, похоже, тоже решила повыкручивать руки России с максимальной для себя выгодой

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что РФ заинтересована сейчас в КНДР по ряду причин.

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"Во-первых, в вопросах поставок боеприпасов к советской технике, которой у РФ — в избытке (а в КНДР ее также немало, как и боеприпасов к ней). В какой-то мере это поможет РФ затянуть войну против Украины. Правда, качество боеприпасов, учитывая срок годности и не факт, что подходящие условия хранения, вызывает сомнения. Ряд военных экспертов говорят, что у КНДР немало неликвида, который она и постарается поставить РФ. О высокотехнологичном вооружении речь точно не идет. И тут мы видим скорее подчеркивание, что "вторая армия мира" испытывает большие проблемы, раз приходится выпрашивать даже старые боеприпасы у той же Северной Кореи, – отмечает эксперт. – Во-вторых, встреча Путина с Ким Чен Ыном это еще и определенный пропагандистский эффект. Путин будет показывать, что изоляции РФ нет, что он проводит международные встречи. Правда, тут скорее будет антиэффект, потому что северокорейский диктатор — точно не топ-фигура на международной арене".

Важно, по мнению Игоря Петренко, понимать и мотивы самого Кин Чен Ына. Для него это не только возможность получить определенные средства с РФ, которая мечется от одного изоляционного режима к другому, сгребая старое вооружение.

"Не стоит исключать, что северокорейский лидер ведет более тонкую игру, нежели просто заработать на поставках оружия. Не факт, что цель КНДР – дружить с РФ, крепить с ней отношения. Возможно, тут подаются определенные месседжи Западу, санкции которого весьма болезненны для Северной Кореи. И для Ына куда важнее – снизить (в идеале вообще убрать) санкционное давление, не потеряв ядерную программу, а "продавая" свою дружбу (или не дружбу) с Россией как предмет торга с США и Европой", – размышляет эксперт.

Впрочем, продолжает он, не нужно преувеличивать значимость таких контактов. Помощь со стороны КНДР может быть ограниченной. А использовать ослабевшую Россию в своих интересах пытаются многие.

работать с максимально широким спектром стран, которые становились бы на эту позицию. Показательным в этом смысле станет заседание Генассамблеи ООН, которое пройдет в этом месяце в США. Напомню, что на февральском заседании ГА ООН 141 государство призвало Россию вывести войска из Украины одобрив резолюцию, на основе десяти пунктов, предложенных осенью минувшего года Зеленским". "Те же Китай, Индия, Турция закупают у РФ энергоносители со значительными скидками, заваливают ее своими товарами. И КНДР, похоже, тоже решила повыкручивать руки России с максимальной для себя выгодой, – отмечает Игорь Петренко. – Украина на эти российско-северокорейские игры самостоятельно ответить вряд ли чем может. Остается акцентировать внимание наших союзников на необходимости увеличивать санкционное давление против РФ и КНДР. Ситуация, когда два диктатора, плюющие на международный порядок, крепят связи, точно не способствует глобальной безопасности. Нам важно также продолжать продвигать формулу мира Зеленского,

Союз РФ и КНДР может стать толчком для конфликта в Юго-Восточной Азии

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

"Эта встреча привлекает к себе внимание, прежде всего, идеологической составляющей. Сложно отрицать, что Китай может через Северную Корею поставлять оружие в РФ. Но у нее и у самой есть запасы. Так что торговая составляющая важна. Допустим, КНДР дает РФ оружие, та в ответ – продукты, какие-то технологии. Это то, что и так известно из публичной плоскости. Но важно и то, что Путин на фоне войны против Украины демонстрирует, кто являет его союзником, единомышленником".

Эксперт напоминает, что прошлая встрече Путина с Ким Чен Ыном происходила в 2019 году. И тогда Россия не находилась под такими тотальными санкциями, как сейчас. К россиянам в мире относились совсем иначе, хоть они и вели гибридную войну против Украины с 2014 года. Не поднимался вопрос о конфискации зарубежных активов РФ. Но с февраля 2022-го всё изменилось. И сегодня, считает Валерий Клочок, фактически РФ представляет мини-вариант СССР, но со всеми "прелестями" в виде холодной войны и железного занавеса.

Но санкции против КНДР введены давно, причем на основании Совбеза ООН, которые одобрялись несколько десятков лет назад. Однако они не нанесли критический урон северокорейской экономике. Та продолжает существовать в условиях закрытой автократичной диктатуры", – отмечает эксперт. "Запад, безусловно, будет говорить о санкциях. И говорит об их возможном усилении, как те же США

По его мнению, союз РФ и КНДР может стать толчком для конфликта в Юго-Восточной Азии.

Для лидеров демократического мира — США, Европы — актуален вопрос, насколько стабильной будет ситуация в Юго-Восточной Азии. Череда международных саммитов свидетельствует, что ситуация там – непростая. И сближение КНДР с РФ способно серьезно подорвать стабильность в том регионе. Понимая это, Запад должен быть готов действовать более жестко, чем просто выражать очередное беспокойство и предупреждения", – констатирует Валерий Клочок. "Путину интересно разжигать как можно больше конфликтов. Именно это россияне делают руками тех же вагнеровцев на белорусско-польской границе, в Африке

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