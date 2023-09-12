Чего ожидать от встречи Путина и Ким Чен Ына – к чему может привести сближение РФ и КНДР

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума встретятся два диктатора – российский (Владимир Путин) и северокорейский (Ким Чен Ын). Известно, что речь явно пойдет о взаимной помощи вооружениями и технологиями. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" угрозы, исходящие от подобного сближения, а также то, как на них следует отвечать.
Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников
КНДР, похоже, тоже решила повыкручивать руки России с максимальной для себя выгодой
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что РФ заинтересована сейчас в КНДР по ряду причин.
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"Во-первых, в вопросах поставок боеприпасов к советской технике, которой у РФ — в избытке (а в КНДР ее также немало, как и боеприпасов к ней). В какой-то мере это поможет РФ затянуть войну против Украины. Правда, качество боеприпасов, учитывая срок годности и не факт, что подходящие условия хранения, вызывает сомнения. Ряд военных экспертов говорят, что у КНДР немало неликвида, который она и постарается поставить РФ. О высокотехнологичном вооружении речь точно не идет. И тут мы видим скорее подчеркивание, что "вторая армия мира" испытывает большие проблемы, раз приходится выпрашивать даже старые боеприпасы у той же Северной Кореи, – отмечает эксперт. – Во-вторых, встреча Путина с Ким Чен Ыном это еще и определенный пропагандистский эффект. Путин будет показывать, что изоляции РФ нет, что он проводит международные встречи. Правда, тут скорее будет антиэффект, потому что северокорейский диктатор — точно не топ-фигура на международной арене".
Важно, по мнению Игоря Петренко, понимать и мотивы самого Кин Чен Ына. Для него это не только возможность получить определенные средства с РФ, которая мечется от одного изоляционного режима к другому, сгребая старое вооружение.
"Не стоит исключать, что северокорейский лидер ведет более тонкую игру, нежели просто заработать на поставках оружия. Не факт, что цель КНДР – дружить с РФ, крепить с ней отношения. Возможно, тут подаются определенные месседжи Западу, санкции которого весьма болезненны для Северной Кореи. И для Ына куда важнее – снизить (в идеале вообще убрать) санкционное давление, не потеряв ядерную программу, а "продавая" свою дружбу (или не дружбу) с Россией как предмет торга с США и Европой", – размышляет эксперт.
Впрочем, продолжает он, не нужно преувеличивать значимость таких контактов. Помощь со стороны КНДР может быть ограниченной. А использовать ослабевшую Россию в своих интересах пытаются многие.
"Те же Китай, Индия, Турция закупают у РФ энергоносители со значительными скидками, заваливают ее своими товарами. И КНДР, похоже, тоже решила повыкручивать руки России с максимальной для себя выгодой, – отмечает Игорь Петренко. – Украина на эти российско-северокорейские игры самостоятельно ответить вряд ли чем может. Остается акцентировать внимание наших союзников на необходимости увеличивать санкционное давление против РФ и КНДР. Ситуация, когда два диктатора, плюющие на международный порядок, крепят связи, точно не способствует глобальной безопасности. Нам важно также продолжать продвигать формулу мира
Зеленского, работать с максимально широким спектром стран, которые становились бы на эту позицию. Показательным в этом смысле станет заседание Генассамблеи ООН, которое пройдет в этом месяце в США. Напомню, что на февральском заседании ГА ООН 141 государство призвало Россию вывести войска из Украины, одобрив резолюцию, на основе десяти пунктов, предложенных осенью минувшего года Зеленским".
Союз РФ и КНДР может стать толчком для конфликта в Юго-Восточной Азии
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:
"Эта встреча привлекает к себе внимание, прежде всего, идеологической составляющей. Сложно отрицать, что Китай может через Северную Корею поставлять оружие в РФ. Но у нее и у самой есть запасы. Так что торговая составляющая важна. Допустим, КНДР дает РФ оружие, та в ответ – продукты, какие-то технологии. Это то, что и так известно из публичной плоскости. Но важно и то, что Путин на фоне войны против Украины демонстрирует, кто являет его союзником, единомышленником".
Эксперт напоминает, что прошлая встрече Путина с Ким Чен Ыном происходила в 2019 году. И тогда Россия не находилась под такими тотальными санкциями, как сейчас. К россиянам в мире относились совсем иначе, хоть они и вели гибридную войну против Украины с 2014 года. Не поднимался вопрос о конфискации зарубежных активов РФ. Но с февраля 2022-го всё изменилось. И сегодня, считает Валерий Клочок, фактически РФ представляет мини-вариант СССР, но со всеми "прелестями" в виде холодной войны и железного занавеса.
"Запад, безусловно, будет говорить о санкциях. И говорит об их возможном усилении, как те же США
. Но санкции против КНДР введены давно, причем на основании Совбеза ООН, которые одобрялись несколько десятков лет назад. Однако они не нанесли критический урон северокорейской экономике. Та продолжает существовать в условиях закрытой автократичной диктатуры", – отмечает эксперт.
По его мнению, союз РФ и КНДР может стать толчком для конфликта в Юго-Восточной Азии.
"Путину интересно разжигать как можно больше конфликтов. Именно это россияне делают руками тех же вагнеровцев на белорусско-польской границе, в Африке
. Для лидеров демократического мира — США, Европы — актуален вопрос, насколько стабильной будет ситуация в Юго-Восточной Азии. Череда международных саммитов свидетельствует, что ситуация там – непростая. И сближение КНДР с РФ способно серьезно подорвать стабильность в том регионе. Понимая это, Запад должен быть готов действовать более жестко, чем просто выражать очередное беспокойство и предупреждения", – констатирует Валерий Клочок.
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