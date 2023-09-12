Сможет ли оружие из Северной Кореи изменить ход войны в Украине

Ким Чен Ин и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Лидер Северной Кореи совершает визит на своем бронепоезде в Россию, где проведет встречу с Путиным. Ожидается, что лидеры стран могут заключить соглашение о поставках оружия из КНДР в РФ. Однако, какое влияние будет иметь северокорейское оружие на войну в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

США на прошлой неделе предупредили, что между Россией и Северной Кореей проходят активные переговоры по продаже оружия. Штаты обратились к Пхеньяну и заявили, что в таком случае КНДР "заплатит высокую цену".

Научный сотрудник оборонного и военного анализа Международного института стратегических исследований Джозеф Демпси утверждает, что боеприпасы из Северной Кореи вряд ли могут изменить ход боевых действий в Украине. В свою очередь бывший аудитор по контролю качества Агентства по управлению оборонными контрактами США, изучавший логистику России Трент Теленко считает, что северокорейские боеприпасы не смогут быстро попасть на украинский фронт. Он указывает, что между расстоянием от города Владивосток, вблизи границы КНДР, до Москвы около 10 тыс. км.

Однако бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер имеет другие мнения и говорит, что северокорейские боеприпасы подобны российским.

"Северная Корея создает то, что я называю тяжелым промышленным оружием. Их артиллерия и боеприпасы очень хорошие. Это очень похоже на российские образцы", – говорит Шустер.

Ожидается, что Россия в обмен на боеприпасы предоставит Северной Корее улучшенные возможности запуска баллистических ракет, возможность спутниковой разведки, помощь с запуском спутников и прочее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии сделал скандальное заявление об аресте Путина.

Также "Комментарии" писали о бывшем охраннике Путине, который утверждает, что российский диктатор очень боится всего.