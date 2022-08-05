logo

BTC/USD

23155.72

ETH/USD

1700.83

LTC/USD

61.79

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Часть Украины раскалит жара, а другую зальют дожди: где изменится погода
commentss НОВОСТИ Все новости

Часть Украины раскалит жара, а другую зальют дожди: где изменится погода

Прогноз погоды в Украине на 6-7 августа

5 августа 2022, 20:35
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Синоптик рассказала, что выходные в Украине будут жаркими. Об этом Наталья Диденко сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Часть Украины раскалит жара, а другую зальют дожди: где изменится погода

Погода в Украине

"Суббота и воскресенье в Украине будут жаркими. Температура воздуха в дневные часы 6 и 7 августа составит +27+32 градуса", — прогнозирует Диденко. 

По словам Диденко исключением станет то, что в воскресенье в западных областях Украины похолодает до +20 +25 градусов. 

"В субботу повсюду будет солнечно, то есть, будет преобладать сухая погода, разве что на Запорожье и Днепропетровщине днем ​​возможны локальные дожди", — Диденко. 

В воскресенье кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях и на севере Украины, кроме Сумщины. В восточных, центральных областях и южной части Украины осадков 7-го августа не ожидается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что сигнал от Столтенберга Киеву и Москве: на что теперь можем рассчитывать. В НАТО готовы помогать Украине, но надеются на политическое урегулирование вопроса. 

Читайте также о том, что хаос и Третья мировая: о чем предупредил Зеленский Африку – имеет ли смысл такое обращение. Эксперты рассказали, есть ли смысл Украине обращаться за поддержкой к странам Африки, с которыми уже давно тесно сотрудничает Россия. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что пора договариваться: о чем новое заявление Орбана о войне – действительно ли Россия созрела к миру. Виктор Орбан озвучил кремлевский тезис о войне на территории Украины коллективного Запада и России. 

Читайте также о том, что стоит за манипуляцией Amnesty International о ВСУ – как победить российскую пропаганду. Заявление Amnesty International в очередной раз доказывает, что ряд международных струткру потеряли доверие и важность, потому как давно стали зависимы. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0rsXmp2GjozMSe3L8RornRUttK3xvgGKZxsJym2iRSFNZkwG7fz8Smyum4tj6kPR6l
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!