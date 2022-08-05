Часть Украины раскалит жара, а другую зальют дожди: где изменится погода

Синоптик рассказала, что выходные в Украине будут жаркими. Об этом Наталья Диденко сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

"Суббота и воскресенье в Украине будут жаркими. Температура воздуха в дневные часы 6 и 7 августа составит +27+32 градуса", — прогнозирует Диденко.

По словам Диденко исключением станет то, что в воскресенье в западных областях Украины похолодает до +20 +25 градусов.

"В субботу повсюду будет солнечно, то есть, будет преобладать сухая погода, разве что на Запорожье и Днепропетровщине днем ​​возможны локальные дожди", — Диденко.

В воскресенье кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях и на севере Украины, кроме Сумщины. В восточных, центральных областях и южной части Украины осадков 7-го августа не ожидается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что сигнал от Столтенберга Киеву и Москве: на что теперь можем рассчитывать. В НАТО готовы помогать Украине, но надеются на политическое урегулирование вопроса.

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