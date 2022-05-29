Билл Гейтс предрек миру новую пандемию в ближайшие 20 лет

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечеству в ближайшие 20 лет угрожает новая пандемия. Шансы на это предприниматель оценивает, как 50/50. Об этом сообщает издание El Diario.

Билл Гейтс предрек миру новую пандемию / Фото: REUTERS

Билл Гейтс подсчитал, что существуют разные предпосылки к возникновению смертоносного вируса, в частности он может появиться как следствие изменения климата. Мир может столкнуться с новой, более серьезной разновидностью гриппа или появиться новый штамм коронавирусной инфекции.

Также миллиардер не исключает вероятность того, что новая инфекция появиться в одной из биолабораторий, а террористы распространят ее в разные точки планеты. Билл Гейтс назвал такое свое предположение "очень страшным сценарием".

Напомним, едва мир успел оправиться от коронавирусной инфекции, как появилась вспышка нового заболевания — обезьянья оспа. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как она передается и зафиксированы ли в нашей стране первые случаи этого недуга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вирус BA.2 – подвариант штаммакоронавируса Omicron – не просто распространяется быстрее, чем его дальний родственник, он также может вызвать более серьезные заболевания. Новые лабораторные эксперименты из Японии показывают, что BA.2 может обладать свойствами, делающими его так же способным вызвать серьезные заболевания, как и старые варианты Covid-19, включая Delta.

Читай также, по словам главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумы Сваминатан, коронавирусная пандемия далека от своего окончания. Такой прогноз связан с вероятным появлением новых мутаций COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!