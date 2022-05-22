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Зафиксирована ли в Украине обезьянья оспа: в Минздраве дали ответ

Министерство здравоохранения Украины ответило на самые распространенные вопросы о вирусе обезьяньей оспы

22 мая 2022, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Едва мир успел оправиться от коронавируса, как появилась вспышка нового заболевания — обезьянья оспа. В Минздраве Украины рассказали, как она передается и зафиксированы ли в нашей стране первые случаи этого недуга.

Зафиксирована ли в Украине обезьянья оспа: в Минздраве дали ответ

Обезьянья оспа / Фото: Shutterstock

Известно, что каждую неделю в не менее 12 странах мира фиксируются новые случаи заболевания обезьяньей оспы. Но в Минздраве просят украинцев не паниковать, потому что в нашем государстве вспышки нового заболевания не зафиксировано.

Однако, необходимо знать, как недуг передается и какие существуют способы защиты. В первую очередь, стоит подчеркнуть, что заболевание не новое, в прошлом веке обезьянья оспа была зарегистрирована преимущественно в Африке.

Инфицирование человека происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных лиц или животных. А еще возможным фактором заражения является употребление в пищу мяса инфицированного животного, которое не было термически обработано должным образом.

Среди главных симптомов заболевания выделяют сыпь, которая вызывает сильный зуд, а потом появление волдырей, а также лихорадка, головные боли, общая вялость. Инфекция обычно проходит сама по себе и длится две-три недели.

Отмечается, что специальной вакцины от обезьяньей оспы нет, но хорошую защиту обеспечивает обычная прививка от оспы, потому что вирусы очень похожи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что больных оспой обезьян обнаружили уже в США, Канаде, Франции, Италии, Испании, Португалии, Швеции и Австралии. Сколько длится инкубационный период и насколько велика вероятность большой вспышки заболевания?


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Источник: https://t.me/mozofficial/2480?single
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