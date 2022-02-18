Родственник штамма Omicron вызывает более серьезные симптомы: исследования показали, на что способен новый вирус

Вирус BA.2 – подвариант штамма коронавируса Omicron – не просто распространяется быстрее, чем его дальний родственник, он также может вызвать более серьезные заболевания. Об этом сообщает CNN.

Человек в маске против коронавируса - фото из открытых источников

Новые лабораторные эксперименты из Японии показывают, что BA.2 может обладать свойствами, делающими его так же способным вызвать серьезные заболевания, как и старые варианты Covid-19, включая Delta.

И, как и Omicron, он, похоже, во многом избегает иммунитета, созданного вакцинами. Бустерная доза прививки восстанавливает защиту, снижая вероятность заболевания после заражения примерно на 74%.

BA.2 также устойчив к некоторым видам лечения, включая сотровимаб, моноклональное антитело, которое сейчас используется против Omicron.

Результаты были опубликованы в среду, 16 февраля, в качестве препринтового исследования на сервере bioRxiv перед экспертной оценкой.

"Это может быть хуже вирус, чем BA.1, и он может лучше передаваться и вызывать худшие заболевания", – говорит доктор Дэниел Роудс, руководитель отдела микробиологии клиники Кливленда в Огайо.

BA.2 сильно мутирован по сравнению с оригинальным вирусом. Он также имеет десятки измененных генов, отличающихся от оригинального штамма Omicron, что делает его таким же отличным от последнего пандемического вируса, как альфа-, бета-, гамма- и дельта-варианты друг от друга.

Кей Сато, исследователь из Токийского университета, проводивший исследование, утверждает, что эти результаты доказывают, что BA.2 не следует считать типом Omicron и что его нужно более тщательно контролировать.

BA.2 примерно на 30-50% заразнее Omicron. Его обнаружили в 74 странах и 47 штатах США.

Но есть неоднозначные данные о серьезности BA.2 в реальном мире. Госпитализации продолжают уменьшаться в странах, где BA.2 закрепился, например Южная Африка и Великобритания. Но, по данным ВОЗ, в Дании, где BA.2 стал основной причиной инфекций, количество госпитализаций и смертей растет.

Новое исследование показало, что BA.2 может копировать себя в клетках быстрее BA.1, оригинальной версии Omicron. Это позволяет вирусу создавать более крупные сгустки клеток, которые называются синцитией, чем BA.1. Это вызывает беспокойство, поскольку эти сгустки затем становятся фабриками для производства новых копий вируса. Дельта также хорошо создавала синцитию, которая, как полагают, была одной из причин, почему она была столь разрушительной для легких.

Когда исследователи заразили хомяков BA.2 и BA.1, животные, зараженные BA.2, заболели и функция лёгких значительно ухудшилась. В образцах ткани легкие хомяков, инфицированных BA.2, имели больше повреждений, чем легкие, зараженные BA.1.

Подобно оригинальному Omicron, BA.2 был способен обходить антитела в крови людей, которые были вакцинированы против Covid-19. Он также был устойчив к антителам людей, которые были инфицированы Covid-19 в начале пандемии, включая Альфа и Дельта. А BA.2 был почти полностью устойчив к некоторым видам лечения моноклональными антителами.

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