Балуха выписали из больницы: как себя чувствует бывший политзаключенный

Язык
BTC/USD
12940.23
ETH/USD
414.35
LTC/USD
55.04
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Бывшего политзаключенного Владимира Балуха выписали из
больницы. В медучреждении он находился с начала сентября, после избиения. Об
этом написала на своей странице в Facebook волонтер
Наталья Лютикова.
Волонтер написала, что теперь Балух будет проходить
реабилитацию. В ближайшие месяцы он будет много заниматься и проходить лечение,
по словам Лютиковой, в одной из лучших клиник страны.
Напомним, 19 сентября, Днепровский районный суд Киева на
2 месяца арестовал
подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. В нападении
на активиста подозревают 32-летнего жителя Киевской области. Мужчина
категорически отказывается признавать свою вину, также он отказался от
адвоката. Обвиняемый отметил, что конфликт с потерпевшим "произошел на бытовой
почве".
Ранее "Комментарии" писали, что совершившему нападение на
бывшего политзаключенного Владимира Балуха вручено
подозрение.
Напомним, 8 сентября, Олег Сенцов сообщил, что неизвестные
избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Происшествие произошло
ночью, но его нашли только утром и доставили в больницу. По словам Сенцова,
изначально было известно, что у Балуха сломаны рука и ключица.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости