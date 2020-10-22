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Главная Новости Общество события Балуха выписали из больницы: как себя чувствует бывший политзаключенный
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Балуха выписали из больницы: как себя чувствует бывший политзаключенный

Теперь Владимир Балух будет проходить реабилитацию

сегодня, 17:42
Автор:

Татьяна Веремеева

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха выписали из больницы. В медучреждении он находился с начала сентября, после избиения. Об этом написала на своей странице в Facebook волонтер Наталья Лютикова.

Балуха выписали из больницы: как себя чувствует бывший политзаключенный

Волонтер написала, что теперь Балух будет проходить реабилитацию. В ближайшие месяцы он будет много заниматься и проходить лечение, по словам Лютиковой, в одной из лучших клиник страны.

Напомним, 19 сентября, Днепровский районный суд Киева на 2 месяца арестовал подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. В нападении на активиста подозревают 32-летнего жителя Киевской области. Мужчина категорически отказывается признавать свою вину, также он отказался от адвоката. Обвиняемый отметил, что конфликт с потерпевшим "произошел на бытовой почве".

Ранее "Комментарии" писали, что совершившему нападение на бывшего политзаключенного Владимира Балуха вручено подозрение.

Напомним, 8 сентября, Олег Сенцов сообщил, что неизвестные избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Происшествие произошло ночью, но его нашли только утром и доставили в больницу. По словам Сенцова, изначально было известно, что у Балуха сломаны рука и ключица.


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