Активиста Балуха сильно избили, он в тяжелом состоянии, – Сенцов

Прошлой ночью неизвестные избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его нашли только утром и доставили в больницу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Олег Сенцов.



Он также отметил, что Балух в тяжелом состоянии, но сейчас он в сознании и угрозы для жизни нет. Сенцов добавил, что у активиста сломана рука и ключица.

Подробностей нападения пока нет. В полиции пообещали сообщить их позже.

В то же время на нападение на Владимира Балуха отреагировали в представительстве главы государства Владимира Зеленского. Сообщается, что в Офисе президента крайне обеспокоены происшествием и требуют от Национальной полиции быстрого и полного расследования преступления. В частности, просят правоохранителей проверить политические мотивы нападения, несмотря на то, что сейчас нет данных, которые свидетельствовали бы об этом.

Ранее "Комментарии" писали, что режиссер, бывший пленник Кремля Олег Сенцов требует от президента Владимира Зеленского соблюдения прав человека в деле об убийстве Павла Шеремета.

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