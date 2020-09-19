Нападение на Балуха: подозреваемого арестовали без права залога

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 19 сентября, Днепровский районный суд Киева на 2
месяца арестовал подозреваемого в причинении тяжких травм бывшему
политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной
прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook. По ее словам суд не
определял альтернативы содержанию под стражей.
Максимец также рассказала, что в нападении на активиста
подзревают 32-летнего жителя Киевской области. Мужчина категорически
отказывается признавать свою вину, также он отказался от адвоката. Обвиняемый
отметил, что конфликт с потерпевшим "произошел на бытовой почве".
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121
УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент
причинения).
Ранее "Комментарии" писали, что совершившему нападение на
бывшего политзаключенного Владимира Балуха вручено
подозрение.
Напомним, 8 сентября, Олег
Сенцов сообщил, что неизвестные избили бывшего политзаключенного
Владимира Балуха. Происшествие произошло ночью, но его нашли только
утром и доставили в больницу. По словам Сенцова, изнаально было известно, что у
Балуха сломаны рука и ключица.
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