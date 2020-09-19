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Главная Новости Общество происшествия Нападение на Балуха: подозреваемого арестовали без права залога
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Нападение на Балуха: подозреваемого арестовали без права залога

Подозреваемого арестовали на 2 месяца

сегодня, 15:48
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня, 19 сентября, Днепровский районный суд Киева на 2 месяца арестовал подозреваемого в причинении тяжких травм бывшему политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook. По ее словам суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

Нападение на Балуха: подозреваемого арестовали без права залога

Максимец также рассказала, что в нападении на активиста подзревают 32-летнего жителя Киевской области. Мужчина категорически отказывается признавать свою вину, также он отказался от адвоката. Обвиняемый отметил, что конфликт с потерпевшим "произошел на бытовой почве".

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Ранее "Комментарии" писали, что совершившему нападение на бывшего политзаключенного Владимира Балуха вручено подозрение.

Напомним, 8 сентября, Олег Сенцов сообщил, что неизвестные избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Происшествие произошло ночью, но его нашли только утром и доставили в больницу. По словам Сенцова, изнаально было известно, что у Балуха сломаны рука и ключица.


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