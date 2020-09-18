Дело об избиении Балуха: Задержанному полицией вручили подозрение, прокуратура будет просить арест без залога

Лицу, совершившему нападение на бывшего политзаключенного Владимира Балуха, вручено подозрение. Об этом говорится на официальной странице Киевской прокуратуры в Facebook.
Фото: Сергей Нужненко, источник: Радио Свобода
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры N4 следователями полиции установлено и сообщено о подозрении 33-летнему жителю Киевщины по факту причинения тяжких телесных повреждений Владимиру Балуху", - сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
Также известно, что правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому в этом деле пресечения в виде содержания под стражей.
"Сейчас в суда готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщали "Комментарии", Владимира Балуха в минувший вторник, 8 сентября, нашли избитым в столичном Гидропарке. Позже его прооперировали из-за черепно-мозговой травмы головы.
Следователями Днепровского столичного управления полиции начато уголовное производство по статье уголовного кодекса Украины - "разбой".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.