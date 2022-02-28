АТБ вводит ограничения на продажу социальных товаров: подробности

С сегодняшнего дня компания "АТБ-Маркет" ввела в своих магазинах ограничения по продаже социальной группы товаров на одного покупателя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Согласно официальному заявлению, данное решение было принято с целью предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием.

Так, теперь один покупатель сможет приобрести не больше двух единиц в руки следующие продукты: хлеб, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, растительное масло, батоны.

На сегодняшний день магазины работают в усиленном режиме. Закрываются лишь те магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий. Однако при первой же возможности вновь продолжают работу.

В компании подчеркнули, что основные усилия направлены на обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости.





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