АТБ вводит ограничения на продажу социальных товаров: подробности

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Мокрик Анастасия
С сегодняшнего дня компания "АТБ-Маркет" ввела в своих магазинах ограничения по продаже социальной группы товаров на одного покупателя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Фото из открытых источников
Согласно официальному заявлению, данное решение было принято с целью предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием.
Так, теперь один покупатель сможет приобрести не больше двух единиц в руки следующие продукты: хлеб, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, растительное масло, батоны.
На сегодняшний день магазины работают в усиленном режиме. Закрываются лишь те магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий. Однако при первой же возможности вновь продолжают работу.
В компании подчеркнули, что основные усилия направлены на обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости.
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