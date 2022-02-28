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АТБ вводит ограничения на продажу социальных товаров: подробности

На сегодняшний день магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме

сегодня, 14:58
Автор:

Мокрик Анастасия
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С сегодняшнего дня компания "АТБ-Маркет" ввела в своих магазинах ограничения по продаже социальной группы товаров на одного покупателя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

АТБ вводит ограничения на продажу социальных товаров: подробности

Фото из открытых источников

Согласно официальному заявлению, данное решение было принято с целью предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием. 

Так, теперь один покупатель сможет приобрести не больше двух единиц в руки следующие продукты: хлеб, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, растительное масло, батоны.

На сегодняшний день магазины работают в усиленном режиме. Закрываются лишь те магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий. Однако при первой же возможности вновь продолжают работу. 

В компании подчеркнули, что основные усилия направлены на обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что сегодня, 28 февраля, в Ахтырском районе Сумской области оккупанты на БТР расстреляли движущийся по дороге автомобиль "ВАЗ" с мирными жителями. После чего людей выкинули из машины, а сам автомобиль угнали. Враг направился в сторону пгт Чупаховка. 

Издание "Комментарии" передавало, что в Бердянске был расстрелян мирный житель, который отказал оккупанту в просьбе дать телефон, чтобы позвонить родным. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что депутат рассказал про тяжелую ситуацию под Мариуполем и призвал остановить кровопролитие. По его словам, города Киев, Харьков, Херсон, Николаев, Чернигов, Мариуполь стали ареной тяжелых столкновений.


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Источник: https://www.atb.ua/ru_RU/section/novosti-korporatsii-4/article/kompaniia-atb-market-vvodit-ogranicheniia-na-prodazhu-tovarov-sotsialnoi-gruppy-odnomu-pokupateliu-186
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