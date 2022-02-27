Депутат рассказал про тяжелую ситуацию под Мариуполем и призвал остановить кровопролитие

Вадим Новинский, нардеп от Мариуполя, рассказал, что в области, в поселке Сартана два дня идут бои. По предварительным данным погибло уже шесть человек. По его словам, города Киев, Харьков, Херсон, Николаев, Чернигов, Мариуполь стали ареной тяжелых столкновений.

Подбитая вражеская техника, фото Facebook

"То, что сейчас происходит на территории Украины, является настоящей трагедией не только для украинского и российского народа, но и для всего православного мира. Дьяволу удалось заставить людей, связанных единой верой, единой историей, единой культурой, видеть друг в друге врага. Эту войну необходимо немедленно остановить", — заявил он.

Также политик и бизнесмен призвал президентов Украины и Российской Федерации начать переговоры о мире и положить конец войне и смертям украинцев, греков, татар, евреев и других народов в этих боях.

Депутат выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что вся необходимая помощь будет оказана семьям погибших в Сартане.

Прямая цитата:

"В Украине продолжаются боевые действия. Киев, Харьков, Херсон, Николаев, Чернигов, Мариуполь стали ареной тяжелых столкновений, гибнут десятки и сотни людей, среди них и мирные жители. Как депутат от Мариуполя, получаю тяжелую информацию из своего округа. Два дня в посёлке Сартана вблизи Мариуполя продолжаются кровавые бои, жертвами которых по подтверждённым данным стали уже шесть человек. То, что сейчас происходит на территории Украины, является настоящей трагедией не только для украинского и российского народа, но и для всего православного мира. Дьяволу удалось заставить людей, связанных единой верой, единой историей, единой культурой, видеть друг в друге врага.

Эту войну необходимо немедленно остановить. Я призываю президентов Украины и Российской Федерации начать переговоры о мире — с мыслью о судьбах простых украинцев, русских, греков, татар, евреев и представителей других народов. Братоубийственная война должна завершиться!

Вечная память погибшим! Мои искренние соболезнования их родным и близким. Необходимая помощь семьям погибших в Сартане нами будет оказана в полном объеме"

Как сообщал портал "Коментарии", украинские взрывотехники показали коллекцию "подарков" из РФ. Сообщается, что все полицейские Украины стоят на защите государства и безопасности граждан. Несмотря на обстрелы и деятельность вражеских ДРГ, украинские взрывотехники в усиленном режиме обезвреживают и изымают боеприпасы, которыми противник засыпает нашу землю.

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