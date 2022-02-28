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В Ахтырке оккупанты на БТР расстреляли автомобиль с людьми

О расстреле рассказал мэр города

сегодня, 13:08
Автор:

Мокрик Анастасия
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В Ахтырке оккупанты на БТР расстреляли автомобиль с людьми

Ахтырка. Фото - novosti-n

Приблизительно час назад в Ахтырском районе, были расстреляны люди, ехавшие на легковом авто. Об этом в свои видеообращении сообщил мэр Павел Кузьменко.

По словам градоначальника, перед поселком городского типа Чупаховка, враг на БТР расстрелял легковой автомобиль ВАЗ. Оккупанты выкинули из машины пассажиров и уехали на этом же авто в сторону Чупаховки. 

Также мэр Павел Кузьменко обратился к горожанам и отметил, что война еще не закончилась. Однако всем сейчас необходимо сохранять спокойствие. Вместе с тем каждый должен быть предельно осторожен. 

В Ахтыровке введен комендантский час с 17:30 до 7:00. В это время горожанам нельзя покидать свои дома. Исключением является только необходимость перемещения в укрытие или бомбоубежище. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" передавал о том, что Министерство обороны Украины наглядно показало уязвимые места вражеской техники, чтобы люди знали, куда целиться.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что чем закончится для Путина и его режима война против Украины. Эксперты дали свои комментарии по этому поводу. 

Также издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что мэр Житомира предупредил об ужесточении наказания за мародерство. Вместо задержания преступников будут расстреливать на месте


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Источник: https://www.facebook.com/100023006243706/videos/2079107355583190
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