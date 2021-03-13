Убийство Марии Борисовой в Херсонской области: новые детали

Дело о жестоком убийстве семилетней Маши Борисовой обрастает страшными подробностями. О новых деталях на своей странице в Facebook сообщил Назар Приходько.

Подробности убийства Марии Борисовой - фото: Нацполиция

После обнаружения тела ребенка, в полиции сообщили, что смерть наступила в результате механической асфиксии, то есть – удушения. Кроме того, по предварительной информации, девочка была изнасилована.

Напомним, в селе Счастливое, что в Херсонской области, на протяжении 4 дней искали без вести пропавшую семилетнюю Машу Борисову. Родители девочки и все односельчане до последнего надеялись найти Машу живой. Но, чуда не произошло. Ребенка нашли мертвым на территории заброшенного сарая. Её тело было замотано в белый мешок. Примечательно, что эту территорию неоднократно проверяли и ничего не обнаружили. Это говорит о том, что, вероятно, тело подкинул кто-то из местных.





На данный момент полиция ищет убийцу Маши Борисовой. Под подозрением каждый взрослый житель села. Местные жители уже готовы устроить самосуд, только чтобы скорее найти того, кто совершил зверское преступление.

"Основным подозреваемым становится отец. Безапелляционно. Разведен, по словам некоторых односельчан злоупотребляет наркотиками ... Так что там могло выключиться в голове — один Бог в курсе ...", — отмечает на своей странице Назар Приходько.

Также, как пишет Назар Приходько, сарай осматривали три раза. На месте были волонтеры, кинологи с собаками, полиция, а мешок нашел именно хозяин хозпостройки. Из-за этого он также оказывается под подозрением.

"Хотя, я не исключаю момент, что тело могли подбросить. Но почему именно ему ...?", — подчеркнул Приходько.

По его мнению, на детекторе лжи нужно проверять абсолютно всех жителей села. А вместе с тем, выяснить градус отношений между отцом и этим хозяином сарая и взять у них образцы ДНК.





В полиции на данный момент занимаются поиском подозреваемых. Также повторно опрашивают всех жителей села. Детали расследования пока не сообщаются.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Черном море затонул корабль с украинским экипажем. Также сайт информировал о том. что более 200 тыс. эпизодов домашнего насилия зафиксировали в Украине.



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