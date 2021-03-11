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Елизавета Черных
Поиск семилетней Марии Борисовой в Херсонской области завершился трагедией. Бездыханное тело ребенка обнаружили в селе, в котором она проживала. Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua.
Пропавшую в Херсонской области девочку нашли мертвой - фото из открытых источников
Тело девочки нашли за старым сараем — оно было помещено в мешок. Сообщается, что ранее это место уже проверяли. Сейчас там работают правоохранительные органы.
Напомним, что семилетнюю Марию Борисову искали на протяжении четырех дней. Она пропала 7 марта в селе Счастливое, что в Херсонской области. Правоохранительные органы для расследования задействовали полиграф, с помощью которого проверяли показания некоторых односельчан, а также и родственников пропавшей девочки. Было известно, что полиция опросила более шести сотен жителей поселка Счастливое, где и исчез ребенок. Правоохранители также опросили ранее судимых лиц, а также тех, кто состоит на психиатрическом учете. С помощью видеозаписей устанавливается личность водителей, которые проезжали в районе, где исчезла Мария.
Полицейские отрабатывали всевозможные версии исчезновения девочки, среди которых похищение ребенка с автобусной остановки, куда Мария ходила встречать папу. Сообщается, что сотрудники полиции повторно проверили Северо-Крымский канал, проходящий поблизости Счастливого, а также осмотрели местность в радиусе 30 километров.
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