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Пропавшую в Херсонской области девочку нашли мертвой

Тело девочки обнаружили в селе, где она жила

сегодня, 15:45
Автор:

Елизавета Черных

Поиск семилетней Марии Борисовой в Херсонской области завершился трагедией. Бездыханное тело ребенка обнаружили в селе, в котором она проживала. Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua.

Пропавшую в Херсонской области девочку нашли мертвой

Пропавшую в Херсонской области девочку нашли мертвой - фото из открытых источников

Тело девочки нашли за старым сараем — оно было помещено в мешок. Сообщается, что ранее это место уже проверяли. Сейчас там работают правоохранительные органы.  

Пропавшую в Херсонской области девочку нашли мертвой - фото 2

"Во время повторного осмотра полицейские обнаружили в одной из хозяйственных построек тело девочки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются. Пока только это можем сказать", — сообщил ТСН.ua заместитель руководителя прессслужбы ГУНП в Херсонской области Виталий Байдаров. 

Напомним, что семилетнюю Марию Борисову искали на протяжении четырех дней. Она пропала 7 марта в селе Счастливое, что в Херсонской области. Правоохранительные органы для расследования задействовали полиграф, с помощью которого проверяли показания некоторых односельчан, а также и родственников пропавшей девочки. Было известно, что полиция опросила более шести сотен жителей поселка Счастливое, где и исчез ребенок. Правоохранители также опросили ранее судимых лиц, а также тех, кто состоит на психиатрическом учете. С помощью видеозаписей устанавливается личность водителей, которые проезжали в районе, где исчезла Мария. 

Полицейские отрабатывали всевозможные версии исчезновения девочки, среди которых похищение ребенка с автобусной остановки, куда Мария ходила встречать папу. Сообщается, что сотрудники полиции повторно проверили Северо-Крымский канал, проходящий поблизости Счастливого, а также осмотрели местность в радиусе 30 километров.



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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/propavshuyu-v-hersonskoy-oblasti-devochki-nashli-mertvoy-1742323.html
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